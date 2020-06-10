 

В ООН осудили применение силы против демонстрантов в США

10.06.2020, 21:48, Новости дня

Чрезмерное применение силы полицией США против участников демонстраций является неоправданной мерой, заявили в среду в Женеве экспертами ООН в области прав человека.

«Использование слезоточивого газа и избиение мирных протестующих не заставит их замолчать. Это только подтверждает срочную необходимость реформы полиции и расового правосудия в Соединенных Штатах. Злоупотребления со стороны полиции и чрезмерное применение силы во время мирных собраний является непростительным в любое время, однако это особенно вызывает тревогу, когда демонстранты как раз призывают привлекать к ответственности за жестокости полиции и системный расизм в поддержании правопорядка», – передает ТАСС содержание заявления.

Так, эксперты призвали власти США уважать право граждан на мирные собрания «во время будущих протестов» и воздерживаться от применения силы.

Под документом поставили подписи спецдокладчик ООН по праву на мирные собрания и ассоциации Клемент Ньялетсосси Вуль, спецдокладчик по вопросу внесудебных казней Аньес Калламар и спецдокладчик по свободе слова Дэвид Кайе.

Ранее газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о беспорядках в Соединенных Штатах, которые вспыхнули после убийства Флойда. Объектами произвола американских полицейских, как отмечали в Москве, становились в том числе российские журналисты, освещавшие протесты в США. Так, в Миннеаполисе полиция применяла слезоточивый спрей против представителей СМИ, пострадал собкор РИА «Новости» Михаил Тургиев. Он показал офицеру удостоверение сотрудника СМИ, однако после этого ему брызнули слезоточивым спреем в лицо. 



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