Мнение: Коротко по Ливии. 10.06.2020

10.06.2020, 21:45, Разное

Коротко по развитию событий вокруг Сирта.

Ситуация там становится все более интересной.

1. На расположенный к югу от Сирта аэродром Гардабия, недавно отбитый у ПНС Ливии, сегодня прибыли 3 Ил-76, которые по заявлениям ПНС выгрузили людей, технику и боеприпасы. ПНС Ливии утверждает, что это русские самолеты. Впрочем, Ил-76 использовали и ОАЭ для доставки оружия Хафтару. При этом ряд турецких аккаунтов заяляет, что на самом деле это не привозят, а вывозят ЧВК. Также ПНС заявляют ,что "в западных районах Сирта появилось много русских, которые используют переводчиков для установления контрольно-пропускного режима". В общем, никак не могут определиться, что там на самом деле происходит. И опять же без фото и видео. Между тем отмечается прибытие в Сирт подкреплений ЛНА из Бенгази – танки, мотопехота + батальон спецназа, который большую часть войны просидел в Киренаике.

2. Над Сиртом летают истребители "Рафаль". Некоторые заявляют, что это Франция вмешалась, но с высокой долей вероятности это могут быть и египетские истребители (Египет закупил 21 машину Rafale DM). Египет закупал эти машины у европейцев и теперь они уже вполне открыто поддерживают Хафтара. Для турецких F-16 это серьезный противник. С другой стороны, к северо-западу от Сирта кружит французский воздушный танкер C-135. В соц.сетях у ПНС по поводу происходящего легкая истерика в стиле "русские наемники при поддержки французской авиации и на деньги арабских диктатур мешают ПНС Ливии отвоевать Сирт. Как жить?!"

Относительно Франции стоит помнить, что помимо поставок оружия Хафтару, Франция заключала с ним нефтяные контракты, которые он должен был гарантировать после своей победы, что затрагивало в первую очередь интересы корпорации Total (точно также как итальянская ENI ставила на Сарраджа). Соответственно, поражение Хафтара угрожает интересам французских нефтегазовых кампаний, что подталкивает Францию к более активному вмешательству, хотя бы для того, чтобы зафиксировать текущий статус-кво.

3. 3 турецких фрегата сегодня проконвоировали грузовое судно с военной техникой к берегам Триполитании. По всей видимости турки опасаются, что при дальнейшей эскалации, "турецкий экспресс" может стать целью для авиации ЛНА и ее спонсоров. Греческий корабль попытался сигналами остановить грузовое судно указывая на нарушение оружейного эмбарго, но после предупреждений с турецких кораблей отвалил. Также там крутился итальянский вертолет. На резолюции ООН и недавно продленное эмбарго, все благополучно положили с прибором. Достаточно наглядная иллюстрация импотенции ООН как организации.

4. К северу от Сирта крутится НАТОвский E-3 Sentry – передает ли он данные одной из сторон, неизвестно. НАТО пока что занимает вялую позицию, так как по сути с каждой из сторон действуют члены альянса – с одной стороны Турция и Италия, с другой стороны – Франция и Греция. Вряд ли прямая война между членами альянса находится в сфере интересов Брюсселя, поэтому риторика НАТО сводится к тому, что хорошо бы заключить перемирие, пока события не вышли из под контроля.

5. В течение дня продолжались массированные авиаудары по войскам ПНС Ливии и турецким боевикам, которые снова отступили под натиском ЛНА и ее спонсоров. Заявлено, что помимо прочего, уничтожены турецкие ЗРК и РСЗО. Фото и видео пока нет.

Уже очевидно, что никакого стремительного штурма не получилось и Турции надо повышать нагрузку на операцию. Пока что Турция и ПНС ограничиваются ударами дронов в районе Сирта, при этом ЛНА претендует еще на 1 дрон сбитый эмиратовскими "Панцирями".

Со стороны Мисураты к фронту тащат старенькую С-125, которая вряд ли сможет помочь ливийской демократии, хотя что-то может и собьет.

Министр МВД Ливии заявил, что несмотря на потери, ПНС все равно возьмет Сирт и чужие "красные линии" его не интересуют, ПНС свои красные линии будет чертить кровью мучеников. Мучеников точно будет много, но вот с взятием Сирта может не сложится.

Спикер парламента Египта на это заявил, что "Ливия является частью "стратегической глубины" Египта" и любая угроза этой "стратегической глубине" получит силовой отпор"

6. С Хафтаром Турция вести переговоры отказывается, но намекает, что если ей отдадут Сирт, то она готова договариваться. Но проблема в том, что Эрдогану желаемое отдавать не хотят, а значит тому надо либо реализовывать свои угрозы, либо умерить амбиции отступить.

Между тем, Хафтар сегодня провел переговоры еще и с немцами, которые также призывают стороны принять Каирскую декларацию.

7. Министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что слова министра обороны Греции о готовности вести войну с Турцией были "оплошностью" и что Греция ничего не добьется, если будет рассматривать Турцию и ислам как своих врагов. В Греции могли бы на это заявить, что Эрдоганы приходят и уходят, а Турция и ислам остаются. Но пока что обошлось без троллинга "друга Реджепа".

8. Командование ЛНА рассылает на территории западной Ливии письма с призывами не подчиняться приказам ПНС Ливии, называя его не легитимным террористическим правительством. Проблема в том, что единоличную власть Хафтара в Ливии пока никто не признал, и пока непохоже, что кто-то на это хочет пойти. ПНС Ливии, до сих пор единственное международно признанное правительство в Ливии.

9. Посольство США в Ливии, как и Госдеп, призывают к прекращению огня в районе Сирта и возвращению к переговорам. Между тем, в Триполи вернулись американские военные, которые драпанули оттуда в апреле 2019 года после начала наступления ЛНА. Скорее всего речь идет о возобновлении работы опорного пункта Африканского командования армии США.



Французский воздушный танкер С-135.



Вот эта фотография циркулировала по новостным агентствам и соц.сетям утром как "Хафтар в сопровождении египетских истребителей возвращается в Ливию".

Днем она уже встречается с подписью "Российский военно-транспортный самолет летит в Гардабию в сопровождении российских истребителей".

Как пишут саудиты, эти фотографии сделаны еще в 2015 году и это их машины.



Авиабаза Гардабия. На волне отступления ЛНА войска ПНС Ливии и турецкие боевики заняли ее на прошлой неделе, но в тот же день были вынуждены бежать на запад после контрудара ЛНА и массированных авиаударов.