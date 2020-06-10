Мнение: Читал Поправки. Пил. Много думал

10.06.2020, 21:42, Разное

Кстати, идиотские поправки к Конституции все скопом осуждают (и, конечно, правильно делают) – но никому, естественно, не приходило в голову этот “набор бреда” внимательно читать. Вроде бы, как считается, достаточно просмотра умильно-дебильных рекламных роликов по телевизору (ими народ долбят уже третий месяц подряд), ну и еще знать про “главную поправку” насчет “обнуления”, которую, наоборот, старательно скрывают – и всё, “теперь ты знаешь всё”.

Ан нет! Похоже, под тонной пустых словес на тему “усиления защиты зверюшек и пенсионеров” скрывается и кое-что еще, новые интересные сюрпризы для населения, приготовленные заботливой российской оккупационной администрацией. Вот, например: поправка к статье 67, пункту 1 Конституции РФ: «На территории Российской Федерации в соответствии с федеральным законом могут быть созданы федеральные территории. Организация публичной власти на федеральных территориях устанавливается указанным федеральным законом».

Что это, Бэрримор? Какие еще “федеральные территории”? Вы что-нибудь слышали об этом? Были какие-то обсуждения, дебаты? Кто-то говорил “а давайте введем федеральные территории!” – а ему возражали “да ну, нахрен они нужны”?

НИЧЕГО НЕ БЫЛО. А пункт в “поправках” – есть! И более того – он ведь, как мы знаем, УЖЕ принят, ведь от “голосования” тут ничего не зависит, все поправки уже приняты и действуют.

И как пикантно: власть, значит, “устанавливается федеральным законом”, коего… еще нет! То есть – чего напишут, то и будет. Напишут, что территория должна быть обнесена колючей проволокой, а править там должен единолично Гауляйтер, назначаемый Роспотребнадзором – так и будет. Красота…

Но все-таки – что такое будет эта “федеральная территория”? ЗАЧЕМ она? Можно ли будет мой московский район Ивановское объявить “федеральной территорией” и, видимо, вывести ее таким образом из-под контроля мэра Собянина?

У меня только одна рабочая версия: “федеральные территории” собираются вводить… в местах залегания полезных ископаемых. Например, нефти и газа. Таким образом ОТДЕЛЯЯ их от соответствующих субъектов федерации. Зачем? Да чтобы не делиться. Мне возразят, что Центр, в общем, и сейчас не делится; но, видимо, они не хотят делиться ВООБЩЕ. Чтоб вовеки веков, аминь. Поэтому и прописывают в Конституцию.

То есть, думаю, задумано так: из Тюменской области “федеральными территориями” вырежут все месторождения нефтегаза, от Иркутской, Читинской и прочих областей отрежут озеро Байкал, от Карелии отрежут Костомукшу с железными рудами, от Краснодарского края – черноморское побережье, от Татарии и Чечни – их нефтяные месторождения… Хотя – стоп, с Чечней так оно, наверно, не получится.

Но, в общем, БОМБУ они заложили в Конституции – будь здоров. И, главное, Законодательные Собрания регионов все это уже безропотно одобрили. Ну что с них взять – терпилы.

А так-то, по сути, эта скромная маленькая поправка смотрится как пункт “Об окончательной ОТМЕНЕ федерализации на Руси”. Дальше уже можно будет и монархию вводить. А что? Просто объявляем ВСЮ территорию России одной “федеральной территорией”…