Социальные отношения жирафов ослабляет человеческое присутствие
10.06.2020, 21:35, Новости дня
Во время нового исследования ученые занимались изучением негативных эффектов, порождаемых в социальности диких животных человеческим присутствием.
Изучать специалисты решили масайских жирафов, которые обитают в Танзании. В течение шести лет эксперты собирали данные о 540 жирафах, живущих на территории национального парка Тарангире. Во время исследования обнаружилось, что социальная система жирафов имеет свои поведенческие последовательности и механизмы коммуникации, а также иерархии.
Главным открытием, по мнению ученых, стали данные о влиянии на социальные группы жирафов человеческого присутствия. Обнаружилось, что жирафы, которые обитали недалеко от людей, имели более слабые социальные взаимоотношения, чем те особи, которые находились вдали от человека.
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