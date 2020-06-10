Новый гайд по профилактике рака: больше упражнений, здоровое питание и никакого алкоголя

10.06.2020, 21:30, Разное



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Американское онкологическое общество выпустило новое руководство по диете и физической активности в профилактике рака. В документ были внесены изменения, которые обусловлены научными находками последних лет. Он опубликован в CA: A Cancer Journal for Clinicians.

Изменения коснулись всех частей руководства. Так, ранее американские онкологи рекомендовали 150 минут умеренной физической нагрузки или 75 минут интенсивной нагрузки в неделю. Сейчас они указывают на необходимость увеличения нагрузки: до 150-300 минут или 75-150 минут в недели соответственно. Желательное количество минут физической активности в неделю – 300.

Ранее онкологи рекомендовали придерживаться здоровой, преимущественно растительной, диеты, которая помогает поддерживать здоровый вес. Они советовали избегать красное и переработанное мясо, есть не менее 2,5 порций фруктов или овощей, выбирать цельнозерновые, а не рафинированные продукты.

Сейчас рекомендации делают акцент на здоровых паттернах питания.

«Нет ни одного продукта или даже групп продуктов, которые давали бы значительное снижение риска развития рака. Текущие научные данные поддерживают переход от привязки к определенным питательным веществам к более цельным концепциям диетических паттернов. Люди едят продукты, а не питательные вещества, и доказательства говорят, что здоровые паттерны питания связаны со снижением риска рака, в частности – толстой киши и молочной железы», – сказала Лора Маркофф (Laura Makaroff), вице-президент Американского онкологического общества

Здоровые паттерны включают продукты, которые богаты питательными элементами, в количествах, позволяющих поддерживать здоровый вес. Они включают много различных фруктов и овощей, бобовых, цельнозерновых продуктов. Противоречат здоровым паттернам красное и переработанное мясо, сладкие напитки, ультрапереработанные продукты.

Изменились рекомендации по поводу алкоголя. Раньше считалось, что его нужно ограничивать: до одной стандартной порции в день для женщин и до двух для мужчин. Сейчас к этой рекомендации добавилось указание, что от алкоголя лучше полностью отказаться.