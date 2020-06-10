Эстония вручила ноту российскому послу

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10.06.2020, 21:30, Новости дня

Российский самолет Ту-204-300 в среду нарушил воздушное пространство Эстонии у острова Вайндлоо, сообщила пресс-служба главного штаба эстонских Сил обороны. Послу РФ вручили ноту протеста.

В воздушном пространстве Эстонии самолет якобы находился около минуты. Транспондер был включен, но плана полета, как утверждается, не было. Послу РФ вручили ноту протеста, передает «Интерфакс».

В этом году подобных инцидентов не было – последний раз Эстония заявляла о нарушении воздушного пространства российским самолетом в конце прошлого года.



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