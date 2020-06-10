 

Грызлов заявил о фактическом выходе Киева из Минских соглашений

10.06.2020, 21:30, Новости дня

Попытки Киева провести переговоры с предварительно отобранными лицами означают фактически отказ от выполнения Минских соглашений, сообщил полпред РФ в Контактной группы по урегулированию на востоке Украины Борис Грызлов.

Он отметил, что Киев отказывается обсуждать политические вопросы в соответствии с пунктами 11, 12 Комплекса мер по выполнению Минских соглашений с представителями Донецка, Луганска, и намерен обсуждать их с бывшими жителями Донбасса, проживающими сейчас на Украине.

«Киев решил вести переговоры с людьми, которых сам и назначил. Такая позиция фактически означает выход Украины из минского процесса», – констатировал Грызлов, передает ТАСС.

Полпред РФ добавил, что в таких условиях «Донецку и Луганску пришлось обратиться к координатору от ОБСЕ с просьбой призвать киевских участников вести разговор на языке Минских соглашений, выполняя реальные пункты».

Напомним, Киев назначил новых представителей в Трехстороннюю контактную группу (ТКГ), задачей которой является фиксация выполнения/невыполнения соглашений. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, кто, по версии Киева, представляет «ОРДЛО» и каковы истинные намерения Зеленского в данном случае.



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