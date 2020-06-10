 

Астрономы зафиксировали странный феномен “сердцебиения” черной дыры

10.06.2020, 21:30, Разное

Астрономы, представляющие Даремский университет (Великобритания), смогли зафиксировать странный феномен “сердцебиения” черной дыры, расположенной в центре галактики RE J1034+396. Массивный космический объект через десятилетие после первых наблюдений продолжает свою пульсацию.
Впервые исследователям удалось обнаружить пульсирующую сверхмассивную черную дыру, которая от Земли удалена на 600 млн световых лет, в 2007 году. Космические аппараты регистрировали рентгеновские импульсы до 2011 года каждый час, пока сигналы спутников не оказались заблокированными Солнцем. Спустя несколько лет сердцебиение опять “появилось”, зафиксированное космической обсерваторией XMM-Newton.

Феномен “сердцебиения” ещё носит название квазипериодических колебаний, появляющихся при попадании падающего в область пространства-времени материала в аккреционный диск. Этот процесс сопровождается высвобождением огромного количества энергии из весьма небольшого пространства. В результате повторения действия возникает пульсация, но наблюдается она нечасто. Кроме галактики RE J1034+396, “сердце бьется” также у черной дыры, находящейся в Млечном Пути и вокруг которой наблюдается вращение звезды-спутника.



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