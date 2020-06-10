 

Астрономы зафиксировали странный феномен “сердцебиения” черной дыры

10.06.2020, 21:30, Разное

Астрономы, представляющие Даремский университет (Великобритания), смогли зафиксировать странный феномен “сердцебиения” черной дыры, расположенной в центре галактики RE J1034+396. Массивный космический объект через десятилетие после первых наблюдений продолжает свою пульсацию.
Впервые исследователям удалось обнаружить пульсирующую сверхмассивную черную дыру, которая от Земли удалена на 600 млн световых лет, в 2007 году. Космические аппараты регистрировали рентгеновские импульсы до 2011 года каждый час, пока сигналы спутников не оказались заблокированными Солнцем. Спустя несколько лет сердцебиение опять “появилось”, зафиксированное космической обсерваторией XMM-Newton.

Феномен “сердцебиения” ещё носит название квазипериодических колебаний, появляющихся при попадании падающего в область пространства-времени материала в аккреционный диск. Этот процесс сопровождается высвобождением огромного количества энергии из весьма небольшого пространства. В результате повторения действия возникает пульсация, но наблюдается она нечасто. Кроме галактики RE J1034+396, “сердце бьется” также у черной дыры, находящейся в Млечном Пути и вокруг которой наблюдается вращение звезды-спутника.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.05 / Коронавирус мутировал: ученые обнародовали неутешительные данные

05.05 / «Дешевле выдать маски, чем искать новых заводчан»

03.06 / Мнение: Что будет с планетой Земля?

23.05 / Мнение: Гений!

29.05 / Учёные нашли природное средство от похмелья

11.04 / Гаджеты Apple смогут заряжать друг друга

11.04 / Люди мы или дрянь? – Борис Гребенщиков призвал людей к единению перед угрозой пандемии

02.05 / Мария Шукшина через адвоката потребовала заключить под арест Бари Алибасова из-за «аферы с квартирой»

29.05 / Смерть из Венеции

15.01 / Мнение: 7 веских причин считать, что «этот Путин» – не сын фронтовика

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска