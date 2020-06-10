В России ужесточают приговоры Свидетелям Иеговы

10.06.2020, 21:28, Новости дня

Пандемия коронавируса совершенно не изменила к лучшему положение Свидетелей Иеговы в России, а скорее даже ухудшила его, несмотря на протесты международной общественности. К такому выводу приходят опрошенные Русской службой «Голоса Америки» российские религиоведы.

Напомним, накануне суд в Пскове приговорил последователя учения Свидетелей Иеговы Геннадия Шпаковского к шести с половиной годам лишения свободы. 61-летнего верующего взяли под стражу в зале заседаний. Его обвиняют в создании и финансировании экстремистского сообщества. По версии следствия, он руководил местной ячейкой запрещенной организации.

Геннадий Шпаковский свою вину категорически отвергает. В своем обращении к судье с последним словом он напомнил о том, что в советское время по ложным обвинениям были репрессированы миллионы граждан, среди которых были Свидетели Иеговы, позже реабилитированные властями.

«К большому сожалению, история повторяется. Сегодня со мной и моими единоверцами поступают аналогичным образом. Обвиняют в чудовищном преступлении, которое не только не согласуется с моими христианскими убеждениями, но и не укладывается в сознании здравомыслящего человека», — сказал Шпаковский, слова которого приводятся на сайте jw-russia.org.

4 июня нынешнего года Верховный суд Крыма, рассмотрев апелляцию другого Свидетеля Иеговы Артёма Герасимова, не согласного с назначенным ему крупным денежным штрафом, приговорил жителя Ялты к 6 годам колонии. Ранее суд в Джанкое назначил такой же тюремный срок единоверцу Герасимова Сергею Филатову.

«Решения судов становятся все жестче. С точки зрения международного права, вердикт суда является произвольным лишением свободы за мирное исповедание религии», — заявил представитель Европейской ассоциации Свидетелей Иеговы Ярослав Сивульский.

Геннадий Шпаковский стал 11-м Свидетелем Иеговы, отправленным за веру в тюрьму. По состоянию на 9 июня в списке «узников совести» на сайте российских последователей этого учения указаны 327 человек, которых преследуют в стране.

Рабочая группа ООН и другие международные структуры неоднократно выступали с требованием прекратить уголовное преследование Свидетелей Иеговы.

Адвокат, главный редактор журнала «Религия и право» Анатолий Пчелинцев в интервью Русской службе «Голоса Америки» констатировал, что Россия продолжает игнорировать требования международно-правовых организаций, По его мнению, ситуация развивается уже просто «за гранью разумного».

«Объяснить это можно одним – Российская Федерация неуклонно скатывается в тоталитаризм, а права человека повсеместно не соблюдаются, – добавил он. – Ярким примером, подтверждающим этот факт, как раз и является массовое преследование Свидетелей Иеговы».

По оценке Анатолия Пчелинцева, это абсолютно мирная пацифистская организация: «Но в системе МВД создан Центр противодействия экстремизму (Центр «Э») с огромным штатом сотрудников, кстати, чаще всего юридически безграмотных. Перед ними стоит задача – бороться с «неправильными» религиями, с теми, которые признаны экстремистскими. Маховик запущен, и остановить его некому».

Главный редактор журнала «Религия и право» также утверждает, что силовики не гнушаются никакими методами, чтобы добиться своих целей: «Свидетелям Иеговы во время обысков подбрасывают компрометирующую литературу, их пытают, наиболее яркий пример тут – Сургут. В результате верующим стали давать большие тюремные сроки. Объяснить ужесточение приговоров можно тем, что Центру «Э» надо оправдать свое существование. Им необходимо демонизировать Свидетелей Иеговы и таким образом на них отыграться».

С точки зрения Анатолия Пчелинцева, это неразумная политика. Экстремистскую статью можно применить абсолютно ко всем конфессиям без исключения, включая Русскую православную церковь (РПЦ), считает он.

«Все они подпадают под 282-ю статью, если к ним применять одинаковый масштаб, если исходить из принципа равенства всех перед законом. Но у нас в ходу избирательный подход. Свидетелей Иеговы накажем и будем их прессовать. Ну а РПЦ, католики, протестанты, мусульмане уже вроде как подстроились под власть», – резюмировал главред журнала «Религия и право».

В свою очередь, журналист, ведущая религиозной рубрики «Ежедневного журнала» Светлана Солодовник в комментарии Русской службе «Голоса Америки» заметила, что коронавирус практически никак не повлиял на политику силовых структур в отношении Свидетелей Иеговы. Как ей показалось, процесс давления на верующих не останавливался ни на секунду.

«Что касается призывов международных организаций прекратить преследование Свидетелей Иеговы, то российские власти относятся к ним, как и ко всем остальным «претензиям» в свой адрес извне, – подчеркнула она. – В России сегодня действует установка – нам никто не указ, мы сами себе голова, что хотим, то и делаем. Вот они выбрали в качестве жертв несчастных Свидетелей Иеговы, и продолжают их гнобить».

С другой стороны, гонения на другие «нетрадиционные» конфессии тоже усилились, указала журналист. По ее данным, в последнее время у нескольких протестантских учебных заведений отобрали лицензии – в частности, закрыта баптистская семинария: «В общем, волна идет, идет и идет. Очевидно, хотят приструнить всех, кроме православной церкви, чтобы людям было неповадно «распыляться». Вот у нас есть традиционные религии, и будьте довольны!»

Обвинять верующих в экстремизме – полный абсурд, убеждена Светлана Солодовник. Однако, как ей представляется, пока действуют «поправки Яровой», все будет продолжаться в том же духе: «Тем более, у правоохранительных органов уже есть накатанная колея, в которой им так удобно работать. Правозащитники с самого начала говорили, что экстремистская статья очень – удобный инструмент, чтобы посадить практически кого угодно, выдвинув против него абсолютно любое обвинение».

Статья сформулирована настолько расплывчато, что ее можно использовать так, как тебя хочется, заключила журналистка.