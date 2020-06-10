Майк Помпео побеседовал с Антониу Гутерришем

10.06.2020, 21:27, Новости дня

Госсекретарь США Майк Помпео в среду побеседовал с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, сообщает пресс-служба Госдепартамента.

Помпео и Гутерриш обсудили меры по прекращению конфликта в Ливии и продвижению его политического урегулирования, отметили острую потребность в возобновлении трансграничного гуманитарного механизма в Сирии, а также важность продления оружейного эмбарго ООН в отношении Ирана.