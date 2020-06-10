Ужин в грузинском стиле: рецепты хачапури, хинкали, лобио и пхали от Тины Канделаки
10.06.2020, 21:25, Разное
Два месяца самоизоляции у многих прошли достаточно плодотворно. Ярким примером в этом плане является Тина Канделаки, которая регулярно радовала подписчиков своей страницы в Instagram полезным контентом. Так, Тина выкладывала записи своих видеотренировок, рассказывала о секретах ухода за собой, принципах правильного питания, делилась подборками книг, фильмов и… грузинских рецептов. Для всех поклонников грузинской кухни и самой Грузии в частности мы собрали все опубликованные Тиной рецепты в одном посте и предлагаем как-нибудь порадовать своих домашних вкусными блюдами – непременно под бутылочку вкусного вина и тосты.
Хачапури по-аджарски
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Для теста (на одно хачапури):
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Пшеничная мука – 200 г
Масло сливочное – 30 г
Дрожжи – 1 г
Соль – 2 г
Сахар – 1 г
Молоко теплое – 120 мл
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Для хачапури:
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Сыр имеретинский – 100 г
Сыр сулугуни – 100 г
Желток – 1 шт.
Сливочное масло – 10 г
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Приготовление:
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1. Готовим тесто. Все ингредиенты замешиваем в тесто, в конце добавляем растительное масло – 30 г. Накрываем полотенцем и оставляем в тепле на 30 минут.
2. Берем тесто, раскатываем, придаем форму лодочки с выемкой посередине. Выкладываем в выемку натертый сыр и ставим в разогретую до 220 градусов духовку на 10 минут.
3. Через 7-8 минут вытаскиваем из духовки и добавляем желток и через 1 минуту – нарезанные кубики сливочного масла.
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Хачапури по-мегрельски
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Тесто – 280 г
Начинка:
Сыр имеретинский – 140 г
Сыр сулугуни – 140 г
Для смазки:
Сметана 15% – 1 ст.л.
Яйцо куриное – 1 шт.
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Приготовление:
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1. Тесто раскатать по кругу.
2. В самый центр выкладываем сыр и собираем края, закрывая начинку.
3. После раскатываем снова по кругу и разравниваем наш хачапури.
4. Смазываем верхнюю часть смесью из одного яйца и одной столовой ложки сметаны.
5. Сверху посыпаем сыром и отправляем в предварительно разогретую до 220 градусов духовку на 10 минут!
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Лобио “Харкалия”
Ингредиенты:
Фасоль красная (консервированная) – 300 г
Лук репчатый белый – 120 г
Кинза – 30 г
Аджика красная – 10 г
Томатная паста – 50 г
Соль – 4 г
Масло растительное – 80 г
Вода – 100 мл
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Приготовление:
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1. Разогреваем сковороду, наливаем 80 г растительного масла. Добавляем в сковороду лук, томатную пасту и аджику.
2. Обжариваем смесь пару минут, давая луку смягчиться, после чего добавляем красную консервированную фасоль и 100 мл воды.
3. Тушим 15 минут на среднем огне. В конце добавляем соль и измельченную кинзу и тушим ещё 5 минут.
4. Подают лобио с любыми соленьями.
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Хинкали
Для мясных хинкали пропускаем через мясорубку 500 г телятины и смешиваем фарш с 2 г черного перца, по 1 г сухой кинзы и красного перца, 200 г красного лука, 20 г свежей кинзы, 5 г соли и 200 мл воды.
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Для теста смешиваем 1 яйцо, 5 г соли, 1 кг муки и 350 мл воды. Тесто должно получиться твердым! Делаем небольшой шарик из теста (40 г), добавляем в него 50 г фарша и собираем в аккуратный мешочек. Когда все хинкали слеплены, опускаем их в кипящую подсоленную воду и варим 8-10 минут, помешивая, чтобы они не слиплись. Подаем со свежемолотым черным перцем (классический вариант) либо со сметаной или чесночным соусом.
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Для вегетарианских хинкали готовим картофельное пюре на воде. 500 г картофеля можно натереть на терке для более быстрого приготовления! Очень мелко нарезаем 300 г шампиньонов и 200 г репчатого лука. Лук обжариваем на сковороде до золотистого оттенка. Отдельно от лука обжариваем шампиньоны. Соединяем все ингредиенты, добавляем соль и черный перец по вкусу.
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Готовим тесто и лепим как для мясного варианта, но в меньшей пропорции: 1 яйцо, 1 чайная ложка соли, 500 г муки, 180 мл воды.
Пхали
Свежий шпинат – 500 г
Грецкие орехи (светлые, чтобы не горчили) – 150 г
Хмели-сунели – 2 г (половина чайной ложки)
Острый перец зеленый – 5 г
Чеснок – 2 зубчика
Кинза – 10 г
Лук зеленый – 10 г
Соль – 5 г
Зерна граната – 5 г
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1. Отвариваем шпинат. Опускаем в кипящую воду на несколько минут. Отжимаем от воды и остужаем. Пропускаем шпинат через мясорубку либо измельчаем в блендере.
2. Добавляем перемолотый грецкий орех, рубленую зелень, перец, лук и чеснок. Перемешиваем все до однородной массы. Солим и добавляем хмели-сунели.
3. Делаем из этой массы шарики и украшаем их зернами граната.
Рулетики из баклажан
Ингредиенты:
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Баклажаны – 1 кг
Масло растительное или оливковое – 200 мл
Ингредиенты для приготовления начинки:
Грецкие орехи – 300 г
Лук репчатый обжаренный – половинка (70 г)
Кинза свежая – 10 г
Специи шереули – 5 г
Красная аджика – 10 г (ч.л.)
Соль – 10 г (ч.л.)
Вода питьевая – 70 мл
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Приготовление рулетиков:
1. Режем баклажаны вдоль на тонкие пластины и маринуем солью.
2. Через 40 минут промываем и подсушиваем.
3. Добавляем растительное масло и обжариваем на сковороде с двух сторон, даём остыть и стечь лишнему маслу.
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Приготовление начинки:
1. Ингредиенты для начинки кладём в блендер, добавляем 70 мл питьевой воды и перемешиваем до получения однородной массы. Для того, чтобы начинка была более нежной, грецкие орехи рекомендуется заранее пропустить через мясорубку.
2. Берем 25 г ореховой начинки, кладём на пластины из баклажанов и заворачиваем в рулетики.
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