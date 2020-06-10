Прокуратура подтвердила наличие наркотиков в крови актера Михаила Ефремова

10.06.2020, 21:18, Новости дня

Прокуратура Москвы уточнила, что актер Михаил Ефремов во время смертельного ДТП находился за рулем в состоянии не только алкогольного, но и наркотического опьянения.

“Михаилу Ефремову предъявлено обвинение по пункту “а” части 4 статьи 264 УК , а именно в том, что он, управляя автомобилем в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, совершил ДТП, в результате которого погиб человек”, – сообщили в пресс-службе ведомства.

На Ефремова надели электронный браслет, его постоянно будут посещать инспекторы и доставлять к следователю и в суд.

9 июня Таганский районный суд Москвы отправил актера под домашний арест на два месяца по ходатайству следователей, при этом ему запрещено покидать дом, пользоваться интернетом и телефоном, общаться со СМИ. Ефремов на суде был немногословен и сказал лишь, что произошедшее “чудовищно”.

ДТП с участием известного российского актера произошло вечером 8 июня. По данным дорожной полиции, Ефремов, который находился за рулем автомобиля Jeep Grand Cherokee, в районе Смоленской площади выехал на полосу встречного движения и врезался в автомобиль Lada. Водитель Сергей Захаров на следующее утро скончался в больнице.

Как сообщалось ранее, опьянение актера во время аварии соответствовало 2,1 промилле, это “средняя степень, переход к сильному опьянению”. Источники сообщали о наличии в крови наркотических веществ, что подтвердила сегодня прокуратура.

Автомобильный эксперт и автор различных передач об автомобилях Сергей Асланян считает, что, с большой долей вероятности, актеру удастся избежать наказания – либо оно будет не таким большим, как прописано в статье УК.