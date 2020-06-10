Мнение: Опять про Америку, потому как уже надоело

10.06.2020, 21:09, Разное

Сегодня с утра, опять все новости про Америку. И вот нам, народу великой державы, должно быть не всё равно каким образом американское правительство разбирается со своими демонстрантами? Или нам всё это показывают, что бы мы не смели повторить? Да нет, я так не думаю. Телевидение, а вместе с ним и те, кто заказывает эту телевизионную «музыку» хотят позлорадствовать? Мол, вон смотрите как у них плохо, и как у нас хорошо? Новости про то, что мост сломался, стараются скомкать и особенно внимание не привлекать.

А может у нас, в нашей стране, есть расовые предрассудки? Сегодня спускался в лифте с парой гастарбайтеров. Приличные ребята. Ненависти не испытал. Нет, исключения есть, они есть везде и у нас, но системных расовых разногласий я не наблюдаю.

Тогда что и зачем? Впервые, и это очень знаково, в Евроновостях беспорядкам во всём мире уделяют МЕНЬШЕ внимания, чем у нас на телевидении.

Жю суи хебдо Джорж Флойд? Да не фига. Родственники этого Флойда должны молиться на полицейского, который их от этого идиота, который постоянно по своей дурости попадал в передряги с полицией, и сделал их миллионерами. Этот полицейский одним коленом задушил двух зайцев.

Я не хочу, что бы у вас создалось впечатление, что я не люблю негров. Да я спокойно отношусь к людям любой расы, национальности и даже гендера, пока они меня не трогают. Но чего хотим мы, чего добиваются наши СМИ постоянно нагнетая и разжигая?

Мы хотим сместить Трампа? А зачем тогда нам надо было его избирать?

Мы хотим не допустить до президентства Байдена? Хм… Мне тоже Байден не нравится, Но перекос всё равно не понятен.

Я уже высказал своё мнение в статье Не ждите. В Америке ничего не произойдёт. Когда эта заварушка утихнет, гроб с телом покойника уже предали земле, что будут говорить все те, кто видел в этих погромах чуть ли не социалистическую революцию? Нет, я за социализм, а лучше коммунизм. Но не так всё это делается. А то как всё это происходит сейчас, просто позволит сбросить пар в пространство, до следующего раза. Но зачем это американцам и их европейским друзьям, я понимаю. Зачем это нам?

Либерасты радостно подхватили известие, что в США погромы и начали проталкивать мысль — «Вот посмотрите что твориться в светоче демократии, давайте брать пример и устроим подобное у нас». Чем сделали вероятность повторения подобного у нас ниже нуля. Народ всегда слушает либерастов и делает с точностью до наоборот.

«Хорошие сапоги, надо брать».

В общем вопросов больше чем ответов. Лично моё мнение, как только что-то где-то вспыхивает, тут же появляются группы людей, которые хотят поиметь на этом деле заметный гешефт.

Жора, не изводите себя. У людей большое горе, они хотят поторговаться. Назовите свою цену, поговорим как культурные люди. Вы же еще не слышали наше звучание.

М.Жванецкий

Иногда это получается, как это получилось на Украине. Но чаще опять получается разбитое корыто и старуха…

В данном случае, пока по крайней мере, ни у кого, ничего не получается. И, лично я думаю, ничего и не получится, т.к. в данном случае происходит стихийный бунт всех против всех. При этом никто толком не понимает против кого и против чего он протестует.

Хотя вопрос зачем это надо нашим СМИ, так и не находит ответа.