Политолог Михаил Погребинский прогнозирует президенту Украины Владимиру Зеленскому скорую отставку

10.06.2020, 21:09, Разное

Украинским политологом Михаилом Погребинским спрогнозирована скорая отставка президента Украины Владимира Зеленского. По мнению специалиста, это произойдет из-за ухудшения экономической ситуации в стране.

Михаил Погребинский во время выступления на телеканале 112 отметил, что по окончанию лета уровень жизни граждан страны понизится. В связи с этим у партии «Слуга народа» не будет возможности выиграть местные выборы. Кроме того, политолог полагает, что и этой фракции не существует, поскольку не создана ни одна местная ячейка. Эксперт не видит перспектив получения «Слугой народа» большинства в местных советах и среди мэров городов. По его словам, для удержания на плаву фракцией будут предприниматься всяческие ухищрения, им нужно будет вести переговоры с местными элитами, даже если это и будут соратники Порошенко. Личный рейтинг Зеленского хоть и падает, но не стремительно, так как люди еще верят в его желание работать на благо страны. В то же время депутатам из пропрезидентской фракции большинство населения Украины уже не доверяет.

Погребинский уверен, что ближе к осени ситуация еще больше усугубится, поскольку сейчас все усилия направлены на получение транша от МВФ в сумме 1,9 миллиарда, которые будут израсходованы на уменьшение количества школ и медучреждений. Политолог не видит развития Украины с президентом Зеленским, и надеется на его порядочность и признание своей невозможности улучшить жизнь в государстве, из-за чего тот уступит свое место другому, более успешному политику, пишет сайт «ПОЛИТЭКСПЕРТ».