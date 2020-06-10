 

Публицист Роман Носиков раскритиковал желающих «выгородить» Ефремова после смертельного ДТП

10.06.2020, 21:09, Разное

Публицистом Федерального агентства новостей Романом Носиковым дана оценка ситуации с Михаилом Ефремовым, сложившейся после смертельного ДТП с его участием. По словам журналиста, инцидента могло бы не быть, если бы не было большого количества защитников и покровителей знаменитостей, совершивших неблаговидные поступки.
Роман Носиков рассказал, что некоторые журналисты стали писать о потере Ефремовым творческой карьеры по причине «нелепой случайности», и что сообщения представителей СМИ о пребывании актера в момент аварии в состоянии алкогольного опьянения вредят его репутации. Как будто журналисты специально пытаются «очернить» великую знаменитость. Носиков считает, что Ефремов «достиг дна» из-за «товарищей по борьбе», которые платили ему «за кривляния». Журналист уверен, в случае не поощрения алкоголизма актера, все могло бы сложиться иначе. По его мнению, не следует садиться нетрезвым за руль и оказывать помощь в «отмазывании» от правоохранительных органов. Однако друзья и дальше оправдывают «свинство» травлей «великого актера», который якобы стал жертвой клеветы.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.04 / Право на слухи

13.04 / Нужно ли мыть продукты мылом, уксусом и отбеливателем?

29.04 / В России испытают опорные лаборатории для тестирования продукции в борьбе с COVID-19​

18.04 / Мнение: В некоторых регионах Франции около 70% звонков в полицию составляют доносы

09.06 / Витамин D: спасет ли он от коронавируса?

04.05 / Евгению Медведеву и Алину Загитову включат в состав сборной России на следующий сезон

05.05 / Альбом Бритни Спирс 2016 года только сейчас возглавил iTunes

08.05 / Мнение: Прочитай и передай другому!

10.04 / Мнение: Крым, коронавирус, казаки…

28.05 / Мнение: Они снова нам лгут!

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска