Публицист Роман Носиков раскритиковал желающих «выгородить» Ефремова после смертельного ДТП

10.06.2020, 21:09, Разное

Публицистом Федерального агентства новостей Романом Носиковым дана оценка ситуации с Михаилом Ефремовым, сложившейся после смертельного ДТП с его участием. По словам журналиста, инцидента могло бы не быть, если бы не было большого количества защитников и покровителей знаменитостей, совершивших неблаговидные поступки.

Роман Носиков рассказал, что некоторые журналисты стали писать о потере Ефремовым творческой карьеры по причине «нелепой случайности», и что сообщения представителей СМИ о пребывании актера в момент аварии в состоянии алкогольного опьянения вредят его репутации. Как будто журналисты специально пытаются «очернить» великую знаменитость. Носиков считает, что Ефремов «достиг дна» из-за «товарищей по борьбе», которые платили ему «за кривляния». Журналист уверен, в случае не поощрения алкоголизма актера, все могло бы сложиться иначе. По его мнению, не следует садиться нетрезвым за руль и оказывать помощь в «отмазывании» от правоохранительных органов. Однако друзья и дальше оправдывают «свинство» травлей «великого актера», который якобы стал жертвой клеветы.