Ученые: Жизнь человека зависит от скорости его ходьбы

10.06.2020, 21:09, Разное

Ученые обнаружили, что продолжительность жизни человека зависит от скорости его ходьбы. К такому выводу эксперты пришли после анализа 904 участников.

Благодаря масштабному исследованию, длившемуся на протяжении 50 лет, научные сотрудники выяснили: люди, имеющие низкую скорость передвижения, быстрее умирают по сравнению со своими сверстниками, которые предпочитают быстрые шаги. В рамках научной работы 904 жителя Данидина, расположенного в Новой Зеландии, проходили тестирование в течение всей жизни.

Специалистам удалось обнаружить связь между скоростью ходьбы в молодости и проблем со здоровьем в преклонном возрасте. У испытуемых, передвигавшихся в среднем медленнее наблюдалось “ускоренное старение”, согласно шкале, имеющей 19 факторов. На зависимость от быстроты передвижения указывало также состояние легких, иммунной системы и зубов.