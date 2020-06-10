 

Ученые: Жизнь человека зависит от скорости его ходьбы

10.06.2020, 21:09, Разное

Ученые обнаружили, что продолжительность жизни человека зависит от скорости его ходьбы. К такому выводу эксперты пришли после анализа 904 участников.
Благодаря масштабному исследованию, длившемуся на протяжении 50 лет, научные сотрудники выяснили: люди, имеющие низкую скорость передвижения, быстрее умирают по сравнению со своими сверстниками, которые предпочитают быстрые шаги. В рамках научной работы 904 жителя Данидина, расположенного в Новой Зеландии, проходили тестирование в течение всей жизни.

Специалистам удалось обнаружить связь между скоростью ходьбы в молодости и проблем со здоровьем в преклонном возрасте. У испытуемых, передвигавшихся в среднем медленнее наблюдалось “ускоренное старение”, согласно шкале, имеющей 19 факторов. На зависимость от быстроты передвижения указывало также состояние легких, иммунной системы и зубов.



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