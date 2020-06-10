 

Порошенко ворвался к генпрокурору Украины и стал диктовать свои условия

10.06.2020, 21:06, Новости дня

Из свидетелей в подозреваемые — бывший президент Украины Порошенко сегодня приехал на допрос по одному делу, а получил обвинение по другому. Сбежал от следователей через черный ход, но затем ворвался в кабинет к генпрокурору.

"Я твердо уверен, что сейчас они скажут: простите, Петр Алексеевич, мы закрываем это дело", — сообщил толпе Порошенко.

Перед допросом о контрабанде предметов искусства, Порошенко явно уверен в своей неприкасаемости. У входа в здание — выставка картин с коллажами на Зеленского. Явная насмешка. В кабинете следователя вдруг оказалось не до смеха.

Порошенко в прямом смысле сбегает через черный ход. На допросе ему попытались вручить письменное подозрение по другому делу — о превышении полномочий и преступном приказе при назначении замглавы Службы внешней разведки. Из Бюро расследований Порошенко со свитой едет к генпрокурору, где бесцеремонно врывается в кабинет.

Охранникам порвали пиджаки. Генпрокурору Ирине Венедиктовой с порога начали диктовать условия. В напряженной обстановке все участники сцены перешли на русский язык: "У меня встреча со швейцарским послом. Нужно подождать. А потом с Петром Алексеевичем. — Нет, вы нас маринуете тут уже 20 минут"

Откровенно хамское общение транслируется в Интернет в прямом эфире: "Давайте, нападите на депутата и заберите. — У нас режимный объект. — Нет у вас режимного объекта!"

Признавать объявленные подозрения Порошенко отказался. Но генпрокурор подтвердила, что уведомление подписала лично: "Мною было подписано это уведомление о изменении вашего статуса в качестве подозреваемого. И подписано поручение прокурору вручить его вам".

Попытка оказать давление провалилась. Объяснив свои действия, Венедиктова спокойно покинула переговорный зал.

Порошенко с группой поддержки зачем-то оставался там ещё долго. А на выходе начал угрожать Зеленскому: "Позвоните Януковичу и спросите, чем он закончил. Советую вам остановиться".

Из 21 уголовного дела в которых фигурирует фамилия Порошенко, в сегодняшней повестке оказались самые незначительные. Кроме них есть более серьезные расследования фактов коррупции, госизмены, и всплывшие недавно переговоры с Джо Байденом, в которых бывший американский вице-президент обещает один миллиард долларов за увольнение тогдашнего украинского генпрокурора Шокина.

Повестки на допросы по этим делам Порошенко старательно игнорирует. Сегодня Генпрокуратура пообещала в течение суток обратиться в суд для избрания ему меры пресечения.



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