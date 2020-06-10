 

Мнения: В Британию пришли швондеровские времена

10.06.2020, 21:04, Новости дня

В Британии создали Комиссию по декоммунизации. Называется она на английском мудрено: The Commission for Diversity in the Public Realm, но суть-то именно такая – будут выявлять «нетолерантные и несоответствующие общественному настроению» памятники разным историческим персонажам.

В Британии создали Комиссию по декоммунизации. Называется она на английском мудрено: The Commission for Diversity in the Public Realm, но суть-то именно такая – будут выявлять «нетолерантные и несоответствующие общественному настроению» памятники разным историческим персонажам.

Одним словом, будут выявлять разных дзержинских, лениных, сталиных и марксов, несоответствующих «духу эпохи» и сносить. С мёртвыми и их памятниками всегда воевать легко и просто. Создана «комиссия по очистке» мэром Лондона Садик Ханом в ответ на события вокруг «дела Флойда» и беспорядков рядом с Дауниг-стрит.

Я, вот, просто чешусь в самых нескромных местах, когда представляю, как будет действовать эта комиссия в нашем добром старом Лондоне, где буквально каждый хочет за что-то извиниться и перед кем-нибудь покаяться.

У нас тут полгорода памятников тем, кто когда-то владел рабами, притеснял индусов, истреблял иные мелкие нации, осуждал гомосексуалистов и феминисток и так далее.

Даже придуманный национальный герой Шерлок Холмс во всю юзал наркоту и был не слишком толерантен (а возможно, что и угнетал доктора Ватсона и миссис Хадсон) – надо осудить. Одним словом, Великая Британская Империя, как и все остальные великие империи, строилась на крови и костях.

И если это все тщательно расковырять, то Лондон превратиться в своеобразное «кладбище памятников». Особенно, если снесённые памятники не будут чем-то заменять.

А заменять тоже опасно: лет через двадцать «ветер перемен» снова изменит направление и придётся сносить уже новые памятники, а за ними – новейшие.

Интересно еще, будут ли кого выносить из Вестминстерского Аббатства, как в своё время Иосифа Виссарионовича из Мавзолея. Там ведь тоже много могил тех, кто был не очень-то толерантен в своё время – только слегка историю копнуть.

Прямо какие швондервоские времена пришли в Британию.

Источник: Блог Дмитрия Гололобова

Теги: 

Великобритания
,
толерантность



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