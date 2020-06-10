 

В Tele2 ответили на претензии ФАС из-за повышения тарифов

10.06.2020, 21:04, Новости дня

Российский сотовый оператор Tele2 сообщил, что предоставил на претензию со стороны Федеральной антимонопольной службы экономическое обоснование повышения тарифов.

«Tele2 проинформировала и предоставила экономическое обоснование в ФАС в соответствии с существующими процедурами, поэтому реакция регулятора нам непонятна», – передает РИА «Новости» сообщение компании.

В Tele2 также добавили, что «получили предупреждение» и «разбираются в сути претензии». Кроме того, в компании надеются «на конструктивный диалог с ФАС в разрешении ситуации».

Напомним, ФАС выдала предупреждение российскому оператору связи после большого количества обращений граждан-абонентов по вопросу повышения услуг связи в среднем на 10%.

В марте операторы связи предупредили о повышении цен из-за бесплатного доступа к социально значимым ресурсам на фоне коронавируса.



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