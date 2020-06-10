Возбуждено дело по факту сбыта наркотиков Ефремову

10.06.2020, 21:04, Новости дня

Полиция установила факт сбыта наркотиков актеру Михаилу Ефремову, который устроил смертельное ДТП в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, возбуждено дело, информирует ГУ МВД Москвы.

«В ходе следствия установлен факт сбыта наркотических средств водителю неустановленными лицами. Главным следственным управлением возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 228.1 УК РФ. Расследование продолжается», – сообщается на сайте московского главка полиции.

Ранее прокуратура подтвердила, что Ефремов в момент ДТП с погибшим находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

В понедельник вечером актер в нетрезвом виде выехал на встречную полосу в центре Москвы на Jeep Grand Cherokee и врезался в автофургон, водитель которого погиб. Сообщалось, что в крови Ефремова нашли следы наркотиков.

Ефремова отправили под домашний арест. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала об аварии.