Мнение: Сколько белые убивают чёрных, IBM на стороне лутеров и оранжевые технологии в США

10.06.2020, 21:00, Разное

1. Согласно статистике, белые редко убивают чернокожих в США — 0,77 случая на 1 миллион белого населения. На порядок чаще чёрные убивают белых — 9,83 случая на 1 миллион чёрного населения. Примерно с той же частотой белые убивают белых — 10,22 случая на 1 миллион белого населения. И наконец, чаще всего убивают чернокожих сами чернокожие — 53,94 случая на 1 миллион чёрного населения.

Данные за 2013 год, но с тех пор вряд ли что-то существенно поменялось. Разница между 0,77 и 53,94 составляет целых 70 раз. Именно во столько, если верить статистике, белый американец безопаснее для чёрного американца по сравнению с другим чёрным американцем.

2. Восхитительная новость. IBM выходит из бизнеса по распознаванию лиц, чтобы лутеры не страдали от преследования полиции:

https://www.ixbt.com/news/2020/06/09/tehnologii-raspoznavanija-lic–zlo-ibm-zakryvaet-sootvetstvujushij-biznes-.html

В письме Конгрессу США генеральный директор IBM Арвинд Кришна (Arvind Krishna), кроме призывов к повышению ответственности для полиции и продвижению равенства в стране, заявил о том, что компания выходит из бизнеса, связанного с технологиями распознавания лиц.

«IBM больше не предлагает универсальное программное обеспечение для распознавания или анализа лиц. IBM решительно выступает против и не будет потворствовать использованию каких-либо технологий, включая технологию распознавания лиц, предлагаемую другими поставщиками, для массового наблюдения, расового профилирования, нарушений основных прав и свобод человека или любых целей, которые не соответствуют нашим ценностям и принципам доверия и прозрачность. Мы считаем, что настало время начать национальный диалог о том, следует ли применять технологию распознавания лиц в местных правоохранительных органах и как это делать».

Кришна добавил, что искусственный интеллект — это мощный инструмент, который действительно может помочь правоохранительным органам обеспечить безопасность граждан, однако производители и поставщики соответствующих систем несут ответственность за то, как именно используются подобные технологии.

3. Иван Данилов обращает внимание на использование оранжевых технологий в ходе погромов в США и объясняет, почему такое развитие событий было неизбежно:

https://ria.ru/20200531/1572227058.html

Старая формула, гласящая, что в Вашингтоне не может быть Майдана, потому что в Вашингтоне нет американского посольства, уже явно не работает. Ибо в американской столице вполне достаточно организаций, которые учили американские посольства по всему миру поджигать страны, в которых они “работали”. Раньше, как мы уже неоднократно писали, использование “технологий цветных революций” для решения внутриполитических конфликтов было абсолютно недопустимым внутри США, ибо представители всех конкурирующих элитных групп прекрасно понимали, что победителю в “политической гражданской войне” с элементами насилия и дегуманизации идеологических оппонентов достанется уже не власть над сверхдержавой и мировым гегемоном, а титул “графа на руинах”.

Сейчас никаких ограничений нет, а конфликт между администрацией Трампа и “глубинным государством” уже приобрел конфигурацию столкновения, после которого только одна сторона сможет сохранить свободу и жизнь, а значит, вопросы долгосрочной стабильности страны уже никого не волнуют на фоне политических ставок в этом конфликте. <…>

Американские журналисты, работающие в самой гуще “протестующих”, отмечают удивительные вещи. Например, корреспондент The Blaze заметил, что кто-то заранее подвез большое количество кирпичей к тому месту, где внезапно начались очередные грабежи и столкновения с полицией, для которых (удобные для метания) кирпичи могут очень пригодиться, как и для битья витрин и машин.

Элайжа Шеффер, журналист The Blaze, находящийся в Далласе, указывает на определенные детали, которые покажутся знакомыми любому читателю, наблюдавшему за тем, что происходило на Украине, в Грузии или даже в Москве: “Сегодняшний вечерний бунт в Далласе был заранее спланирован. Организаторы направляли толпу, куда идти. У них были поддоны с сотней кирпичей, готовых для участников беспорядков. Они кричали толпе: “Идите налево, там на углу 100 кирпичей”. Это был не случайный хаос”.

The Hill сообщает, что звезды Голливуда вносят деньги в поддержку протестующих, выплачивая за задержанных тысячи долларов в виде залогов, чтобы их отпускали, обеспечивая тем самым постоянное присутствие наиболее активных и агрессивных участников беспорядков “на передовой”.