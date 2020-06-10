Суд по делу MH17. Следствие собрало доказательства участия РФ в войне на Донбассе

10.06.2020, 20:54, Новости дня

10 июня во время заседания Окружного суда Гааги по делу о сбитом на Донбассе в 2014 году малайзийском самолете нидерландский прокурор Вард Фердинандуссе рассказал, что следствие собрало доказательства прямого участия России в вооруженном конфликте на востоке Украины, сообщило “Радіо Свобода”.

Фердинандуссе подчеркнул, что российские власти всегда отрицали участие в этом конфликте и свою причастность к командованию группировками “ДНР” и “ЛНР”.

“Однако в ходе расследования стало четко понятно, что Россия в соответствующий период, в районе 17 июля 2014 года, была непосредственно вовлечена в вооруженный конфликт. Из разных источников были собраны доказательства того, что Россия осуществляла поставки вооружения вооруженным формированиям, а также была вовлечена в набор боевиков и оплату [их работы]”, – сказал Фердинандуссе.

Кроме того, в ходе расследования было установлено, что российские чиновники привлекались к организации и координации вооруженных группировок, которые воевали против украинской армии, продолжил прокурор.

Фердинандуссе сказал, что в современных конфликтах трудно определить, являются ли они международными, поскольку страны могут отправлять своих военнослужащих в зоны боевых действий неофициально. Основываясь на материалах расследования катастрофы рейса MH17, следствие пришло к выводу, что сейчас необязательно определять природу конфликта на востоке Украины, но если суд сочтет необходимым, то обвинение готово это сделать, сказал прокурор. Он уточнил, что материалы дела содержат соответствующую информацию.

Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины в 2014 году, сразу после аннексии Крыма. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

17 июля 2014 года вблизи Тореза Донецкой области потерпел крушение Boeing 777, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17. Погибли все 298 человек, которые находились на борту (граждане Нидерландов, Малайзии, Австралии, Индонезии, Великобритании, Германии, Бельгии, Филиппин, Канады и Новой Зеландии). Согласно выводам международной следственной группы, рейс MH17 был сбит из комплекса “Бук” с территории, подконтрольной пророссийским боевикам. После крушения самолета орудие вернули в РФ.

9 марта 2020 года Окружной суд Гааги начал рассматривать дело о крушении малайзийского самолета. 8 июня в Нидерландах началась вторая сессия судебного процесса. Обвиняемых по делу четверо: “министр обороны” группировки “ДНР”, гражданин РФ Игорь Гиркин (Стрелков), глава “ГРУ ДНР”, гражданин РФ Сергей Дубинский (Хмурый), его подчиненный, гражданин РФ Олег Пулатов (Гюрза), а также гражданин Украины, командир разведывательного батальона 2-го отдела “ГРУ ДНР” Леонид Харченко (Крот). Гиркин, Дубинский и Харченко отказались участвовать в судебном процессе, Пулатова в суде представляет группа адвокатов.