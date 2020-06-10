 

В ЕС заявили, что Россия и Китай стоят за кампаниями по дезинформации, связанной с COVID-19

10.06.2020, 20:54, Новости дня

Европейский союз обвинил Россию и Китай в причастности к масштабным кампаниям по дезинформации, развернутым в период пандемии COVID-19. Об этом говорится в пресс-релизе Еврокомиссии от 10 июня.

“Иностранные субъекты и третьи страны, в частности Россия и Китай, участвовали в целенаправленных операциях по влиянию и кампаниях по дезинформации в ЕС, соседних государствах и во всем мире”, – сказано в сообщении.

Как отмечается в совместном отчете группы еврокомиссаров, ЕС активизировал работу по информированию граждан о рисках дезинформации и слухов, касающихся коронавируса. Пандемия сопровождается массивной волной ложной или вводящей в заблуждение информации, констатировали еврокомиссары.

“Дезинформация во времена коронавируса может убить. Мы обязаны защищать наших граждан, информируя их о ложных данных, и разоблачать субъектов, ответственных за участие в такой практике”, – заявил на брифинге в Брюсселе высокий представитель ЕС по вопросам иностранных дел и политики безопасности Жозеп Боррель.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

На фоне вспышки приобретают популярность различные фейковые теории о происхождении вируса, влиянии вышек 5G на заражение людей, чипировании землян разрабатываемой вакциной от COVID-19 и т.д.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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