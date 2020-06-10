Политика: Россияне убедились, что страна побеждает коронакризис

10.06.2020, 20:53, Новости дня

Большинство россиян, судя по опросам социологов, уже не боится заразиться коронавирусом. На место боязни оказаться жертвой пандемии пришли другие, более «рациональные» страхи – потерять работу или оказаться без помощи со стороны государства. Люди расценивают социальный блок поправок в Конституцию как залог того, что власть не бросит их в беде. Отсюда и столь высокий процент желающих проголосовать 1 июля.

«Сейчас в целом по стране только 16 % населения заявляют о том, что они боятся заразиться коронавирусом», – сославшись на данные опросов, сообщил в среду социолог Михаил Мамонов, руководитель исследовательских проектов Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Данными исследований эксперт поделился, выступая на круглом столе на тему «Социальное эхо пандемии. Прогнозы, вызовы», который организован в онлайн-режиме Экспертным институтом социальных исследований (ЭИСИ).

«Исследования показывают, что происходит рутинизация – привыкание. Поэтому ограничительные меры постепенно начинают восприниматься как избыточные. Общество от них устало. Действия по возвращению в нормальную жизнь воспринимаются позитивно, с пониманием и поддержкой», – заметил Мамонов. С другой стороны, если все барьеры, установленные для обеспечения безопасного режима будут сняты одномоментно, у общества возникнет вопрос – насколько оправдан столь быстрый выход из особого режима и будет ли это безопасным, указал эксперт ВЦИОМ.

Беспокойство граждан не исчезло, но трансформировалось – если «на входе» в пандемию участники опросов говорили о боязни самой болезни, то сейчас зачастую фиксируется страх того, «что помощь со стороны государства может не прийти», – отметил коллега Мамонова, социолог Виктор Потуремский, директор по политическому анализу Института социального маркетинга «ИНСОМАР». «Также можно отметить, что в обществе наблюдается более прагматичное, нежели раньше, восприятие действий государства. Это серьезный звоночек для властей», – отметил Потуремский. Социолог пояснил: «В представлении граждан должна измениться роль власти и государства – если говорить в идеологических терминах, то это дрейф в сторону социального государства». «Гарантия и защита», – эти слова чаще всего употребляют респонденты, – подтвердил Мамонов. – Население ждет этого от государства».

«Мы на своих фокус-группах фиксируем смену тренда: если в конце 2019 года мы говорили о запросе на обновления, то сейчас появился запрос на стабильность, – продолжал Потуремский. – Я бы говорил даже о «новой стабильности», которая подразумевает социальные обязательства государства».

При этом исследования социологов фиксируют – за последние два месяца протестный потенциал явно снизился, заметил эксперт Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков. Политолог сослался на еженедельные замеры, с которыми экспертное сообщество еженедельно знакомит Фонд «Общественное мнение» (ФОМ). Эксперт ВЦИОМ Мамонов, в свою очередь, отметил: «С одной стороны, граждане опасаются, что экономическая ситуация будет ухудшаться. С другой, сложилось мнение, что без поддержки государства проблемы экономического характера преодолеть очень сложно, если вообще возможно».

Во время пандемии государство принимало экстренные меры для защиты социальных и трудовых прав россиян, отметила модератор круглого стола, руководитель Департамента стратегических исследований и прогнозирования ЭИСИ Екатерина Соколова. «Но многое приходилось делать, что называется, в ручном режиме», – заметила она. Общество ждет принятия понятных «правил игры», которые зафиксируют социальные обязательства власти, отметила Соколова.

Отсюда вполне понятен интерес общества к голосованию по поправкам в Конституцию, которое состоится совсем скоро, 1 июля, согласился Мамонов. «Люди обсуждают предстоящее голосование, и самыми резонансными в этом плане стали, конечно, социальные поправки. Здесь мы видим самый высокий уровень информированности населения – порядка 78% заявляют, что знают об этих поправках. Это абсолютная значимость и абсолютный уровень поддержки – 90% заявляют готовности поддержать социальные поправки», – заметил социолог.

Опрос ВЦИОМ, проведенный в начале июня, зафиксировал: 67% россиян планируют принять участие в голосовании. Показательно, что среди россиян, кто намерен 1 июля придти на участки, 83% считают, что риск заражения коронавирусом во время голосования практически исключен.

«Люди хотят принятия изменений в Конституцию, потому что они видят их актуальность, – прокомментировал Мамонов. – Для граждан эти поправки означают, прежде всего возможность быть уверенным в завтрашнем дне и получать необходимые гарантии. В кризисной ситуации государство продемонстрировало способность осуществлять гарантированные выплаты гражданам, люди видят личную пользу. Если раньше в общественном восприятии существовал образ того, что поправки – это большая государственная политика. Но сейчас преобладает восприятие на личном уровне – что дадут лично мне эти изменения?».

То, что президент Владимир Путин обозначил дату голосования по поправкам, важно также и с психологической точки зрения, указал Мамонов. «Усиливается ощущение того, что ситуация под контролем. Поэтому назначение даты является важным моментом по стабилизации общественных отношений и выходу из ситуации тревожности», – отметил эксперт ВЦИОМ.

«Люди воспринимают объявление даты голосования, как четкий маркер того, что пандемия уходит», – согласился председатель правления «Центр политических технологий» Борис Макаренко. По его мнению, «в начале июня мы пережили критическую точку в настроениях общества». «Если до этого главной эмоцией, которая определяла бытовое и социальное поведение, был страх: страх того, что ты заболеешь сам или заболеют близкие, страх потери работы и тому подобное – то теперь можно наблюдать вспышку оптимизма», – считает Макаренко.

Оптимизм, в том числе уверенность граждан в безопасности голосования 1 июля не беспочвенны, отметил политолог. «Люди сравнивают то, что они пережили сами, с ситуацией в других странах. Большинство сравнений идут в пользу нашей страны. Общество убедилось в том, что наша система здравоохранения выдержала вызов пандемии, действия врачей оцениваются очень высоко, при всех возможных «ложках дегтя», – подчеркнул Макаренко.

Кроме того, как отметил глава экспертного совета ЭИСИ Глеб Кузнецов, «власть продемонстрировала единство, продемонстрировала эффективность и последовательность своей политики». «Люди это воспринимают положительно», – подчеркнул эксперт, отметив, что этим и можно объяснить отмеченное социологами снижение рисков протестных выступлений.

Социальную дестабилизацию, по мнению Кузнецова, сейчас переживают те страны, которые до входа в пандемию и во время нее проходили через серьезные внутренние конфликты – либо по линии «центр – регионы», либо по линии противостояния власти и оппозиции. По оценке эксперта, именно этот внутренний разлад и вызвал ту турбулентность, которую сейчас испытывают США и страны Западной Европы.

На выходе из пандемии стране придется столкнуться с серьезными внешними вызовами, отметили эксперты. «Если на выборах в США победит Дональд Трамп, то мы получим один уровень дестабилизации, если выиграет Джо Байден, то другой уровень, но никто не ждет, что ситуация «устаканится». То же касается многих «замороженных» конфликтов, причем речь идет не только об Украине, Сирии и Ближнем Востоке, – отметил Чеснаков. – Останутся вопросы по поводу эффективности таких международных структур, как ООН и ОБСЕ».

Чеснаков прогнозирует: «Думаю, что в ближайшие 2-3 месяца после того, как пройдет голосование, нужно будет выстраивать более долгосрочные прогнозы и стратегии, которые касаются не только внутренних выборов, но и того, как страна должна будет себя вести по отношению к международным институтам и международным организациям».

Чего не следует ожидать, так этого того, что в РФ возникнет что-то похожего на ситуацию в Соединенных Штатах и Великобритании, заметил Чеснаков. По оценке Кузнецова, в нашей стране «коронакризис» оказался «временем для того, чтобы забыть о внутриполитических проблемах, конфликтах между властью и оппозицией, временем сплочения».

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