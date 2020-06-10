 

Ефремова сравнили с историком Соколовым

10.06.2020, 20:53, Новости дня

Актера Михаила Ефремова и историка Олега Соколова покрывала «тусовка», сообщил публицист, телеведущий и режиссер Евгений Понасенков.

«Главная проблема в том, что у нас нет репутации. У нас после любой мерзости продолжают поддерживать. В Ленинграде есть такой (речь о Соколове – прим. ВЗГЛЯД) – тоже алкоголик, тоже убийца, который воровал научные концепции. И я говорил два года, что он физически опасен для студентов. В итоге этот тип, Соколов, убил и расчленил свою сожительницу – аспирантку. Меня не слушали. Я обращался к руководству вуза, меня не послушали. Потому что Соколов был в тусовке, его покрывали. Так и здесь – Ефремова покрывали и покрывают», – приводит его слова «Федеральное агентство новостей».

Режиссер также отметил, что любой другой «простой» фигурант уголовного дела сидел бы за решеткой, а не получил домашний арест, как Ефремов.

«Он [Ефремов] сейчас дома. Убийца человека, выродок и наркоман прохлаждается дома», – сообщил Понасенков.

В понедельник вечером Ефремов в нетрезвом виде сел за руль Jeep Grand Cherokee, выехал на полосу встречного движения в центре Москвы и врезался в автофургон, водитель которого погиб. Возбуждено уголовное дело, Ефремова отправили под домашний арест.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала об аварии.

Напомним, Соколов в ноябре 2019 года застрелил 24-летнюю аспирантку, с которой состоял в отношениях. Он попытался избавиться от трупа, расчленив и выбросив его в реку, но был задержан.

В середине марта расследование дела Соколова было завершено, оно передано в суд. Соколов признался в убийстве, согласился с арестом. Мотивом преступления назвал ссору. По результатам экспертизы Соколова признали вменяемым.



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