 

ТЦ и летние веранды кафе в Подмосковье собрались открыть до выходных

10.06.2020, 20:48, Новости дня

В Московской области уже перед ближайшими выходными могут открыться торговые центры (ТЦ) и летние веранды кафе и ресторанов, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев в эфире «России-24».

«Нам осталось открыть торговые центры и летние веранды [кафе и ресторанов]. Мы к этому готовимся. Хотим это сделать уже перед выходными, ведем консультации с санитарным врачом», – передает его слова ТАСС.

Воробьев отметил, что профильные министры Подмосковья в четверг отправятся в муниципалитеты и города для изучения жалоб жителей.

«Все министры поедут в четверг в муниципалитеты, в города для того, чтобы внимательно изучить «красные зоны». Это те как раз жалобы, которые пришли в наш адрес от жителей. И мы должны все, что беспокоит жителей, эти вопросы решить, начиная с покоса травы и заканчивая запросом на нормальную жизнь, нормальное пребывание. Система ЖКХ, точная платежка, в общем, все нюансы, которые волнуют людей, мы должны, безусловно, решить. Те же ямы на дорогах», – сказал Воробьев.

В Подмосковье начали ослаблять введенные для борьбы с коронавирусом меры с 29 мая. Была отменена самоизоляция. С 3 июня возобновили работу парикмахерские, жителям региона разрешили посещать кладбища, возобновили работу автокинотеатры, библиотеки, сервисы по ремонту компьютеров и химчистки. Также были открыты парки региона для свободного посещения. Кафе и рестораны пока было решено не открывать.



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