ФРС сохранила ставку

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10.06.2020, 20:48, Новости дня

Федеральная резервная система (ФРС) США, как и ожидалось, сохранила ставку на уровне 0 – 0,25% годовых, информирует американский финансовый регулятор.

«Продолжающийся кризис общественного здравоохранения будет в значительной степени влиять на экономическую активность, занятость и инфляцию в ближайшей перспективе и создает значительные риски для экономических перспектив в среднесрочной перспективе. В свете этих событий комитет решил сохранить целевой диапазон ставки по федеральным фондам на уровне 0 – 0,25%», – передает ТАСС сообщение ФРС.

В мае президент США Дональд Трамп заявил, что ФРС должна ввести отрицательную базовую процентную ставку.

ФРС отвергала это требование.

В марте ФРС обнулила базовую процентную ставку для борьбы с последствиями влияния коронавируса.



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