В России выявили еще 8 404 случая заражения коронавирусом

10.06.2020, 20:45, Разное

в Москве — менее 1200 новых пациентов.

За последние сутки в РФ выявили 8 404 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает московский оперштаб по борьбе с распространением инфекции.

По подсчетам ТАСС, это самый низкий показатель за последние две недели: суточный рост заболевших снизился до 1,7%, а днем ранее он составлял 1,8%. Уже девятый день подряд число новых заразившихся не превышает девяти тысяч.

В Москве впервые с 11 апреля прирост новых пациентов составил менее 1200, за сутки COVID-19 выявили у 1995 человек. Еще 3796 жителей столицы выздоровели.

Основываясь на этих данных, власти регионов начали смягчать ранее введенные ограничительные меры. Так, в Москве отменили режим всеобщей самоизоляции и цифровые пропуска. Тем не менее, ряд ограничений все же остается: в столице пока продолжит работать приложение «Социальный мониторинг», а Роспотребнадзор напомнил о необходимости продолжать соблюдать масочный режим.

За сутки 216 человек с коронавирусом скончались, из них 56 — в Москве. Всего в стране зафиксировано 6 358 летальных исходов. По официальным данным, общее число умерших составляет 1,3% от всех заболевших COVID-19. После ряда обвинений в манипуляциях статистическими данными российские власти заявили, что низкий уровень смертности от COVID-19 объясняется «более эффективной системой здравоохранения».

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