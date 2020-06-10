 

В России выявили еще 8 404 случая заражения коронавирусом

10.06.2020, 20:45, Разное

в Москве — менее 1200 новых пациентов.

За последние сутки в РФ выявили 8 404 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает московский оперштаб по борьбе с распространением инфекции.

По подсчетам ТАСС, это самый низкий показатель за последние две недели: суточный рост заболевших снизился до 1,7%, а днем ранее он составлял 1,8%. Уже девятый день подряд число новых заразившихся не превышает девяти тысяч.

В Москве впервые с 11 апреля прирост новых пациентов составил менее 1200, за сутки COVID-19 выявили у 1995 человек. Еще 3796 жителей столицы выздоровели.

Основываясь на этих данных, власти регионов начали смягчать ранее введенные ограничительные меры. Так, в Москве отменили режим всеобщей самоизоляции и цифровые пропуска. Тем не менее, ряд ограничений все же остается: в столице пока продолжит работать приложение «Социальный мониторинг», а Роспотребнадзор напомнил о необходимости продолжать соблюдать масочный режим.

За сутки 216 человек с коронавирусом скончались, из них 56 — в Москве. Всего в стране зафиксировано 6 358 летальных исходов. По официальным данным, общее число умерших составляет 1,3% от всех заболевших COVID-19. После ряда обвинений в манипуляциях статистическими данными российские власти заявили, что низкий уровень смертности от COVID-19 объясняется «более эффективной системой здравоохранения».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕДипломатический просчет. После скандала со статистикой в Москве изменился учет смертности от COVID-19

Источник: Новая газета



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.05 / У звезды сериала “Не родись красивой” Петра Красилова обнаружен коронавирус

05.05 / Ксения Собчак улучшает внешность с помощью косметической черной маски

07.04 / Мнение: Жена в плюсе

18.05 / Huawei Enjoy Z обещает стать самым доступным 5G-смартфоном компании

30.04 / Мнение: Обиженные?

13.05 / Серьезные нарушения: новый поворот в скандальном деле Кокорина и Мамаева

10.04 / Анастасия Кочеткова во время болезни боялась умереть и больше не видеть дочь

20.04 / Стас Пьеха о психогигиене: “У меня всегда с собой таблица чувств, по которой я отслеживаю эмоции и пишу самоанализ”

23.04 / Тромбы в сосудах: появились данные о новых осложнениях от коронавируса

12.04 / Экстрасенсы из Подмосковья назвали сроки окончания эпидемии коронавируса в РФ

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска