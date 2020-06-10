 

Мнение: В Симферополе задержали 5 террористов

10.06.2020, 20:30, Разное

В Симферополе сотрудники ФСБ задержали террористическую группу из 5 человек готовивших теракт на рынке "Привоз".
Все задержанные граждане РФ, которые были связаны с украинскими нацистскими организациями воюющими на Донбассе.
Взрыв должен был произойти на рынке, где большинство из работающих торговцев составляли крымские татары.
Достаточно прямолийный подход к вопросу разжигания межнациональной розни, но по всей видимости за Перекопом уже и сами не верят, что украинская пропаганда кого-то и в чем-то в Крыму может убедить. Остается терроризм.

Источник: Colonel Cassad



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.05 / В золотом купальнике посреди пустыни: Бритни Спирс показала обновленную обложку альбома

25.05 / Названы сроки вакцинации от COVID-19 в России

30.04 / Мнение: Смотрины северокорейского клона АК-74

19.04 / Адвоката сгубила многоходовка для «воров в законе»: его подозревают в мошенничестве

16.04 / В Красноярске задержан подросток, планировавший вооружённое нападение на школу

28.04 / Названа стоимость «карманного» игрового ноутбука GPD Win Max

17.05 / Дмитрий Нагиев поделился своей жизнью в самоизоляции

09.06 / Мальчик, пропаганды нам принеси

21.05 / Мнение: Втягивание в конфликт

31.05 / Что-то запретное? Странная смерть экстрасенса-дальновизора Пэта Прайса

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска