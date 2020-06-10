Мнение: В Симферополе задержали 5 террористов

10.06.2020, 20:30, Разное

В Симферополе сотрудники ФСБ задержали террористическую группу из 5 человек готовивших теракт на рынке "Привоз".

Все задержанные граждане РФ, которые были связаны с украинскими нацистскими организациями воюющими на Донбассе.

Взрыв должен был произойти на рынке, где большинство из работающих торговцев составляли крымские татары.

Достаточно прямолийный подход к вопросу разжигания межнациональной розни, но по всей видимости за Перекопом уже и сами не верят, что украинская пропаганда кого-то и в чем-то в Крыму может убедить. Остается терроризм.