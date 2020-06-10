 

Ученые: Яйцеклетки способны самостоятельно выбирать сперматозоиды

10.06.2020, 20:30, Разное

Ученые, представляющие Стокгольмский университет, выяснили, что женская яйцеклетка может самостоятельно выбирать сперматозоиды. Отношения между половыми клетками зависят от личности участвующих в акте женщин и мужчин.
По словам одного из авторов научной работы Джона Фитцпатрика, для привлечения сперматозоидов яйцеклетки производят специальные химические вещества, известные под названием хемоаттрактантов. Исследователи попытались понять, применяются ли данные сигналы во время отбора сперматозоидов. С этой целью они проследили за реакцией мужской половой клетки на фолликулярную жидкость, окружающую яйцеклетку и содержащую изучаемые соединения.

Было обнаружено интересное свойство фолликулярной жидкости: она больше привлекала половые клетки одних мужчин и меньше – других. Это доказывает, что у людей отношение между сперматозоидами и яйцеклетками зависит от физиологии участников сексуальной связи. Яйцеклетка не всегда может “одобрить” избранника женщины, поскольку “ищет” высококачественную или генетически совместимую сперму. Благодаря результатам исследования медики могут разработать новые методы лечения женского бесплодия, информирует издание Proceedings of the Royal Society.



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