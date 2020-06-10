 

Медики назвали причины вздутия живота, сигнализирующие о серьезных проблемах в организме

10.06.2020, 20:30, Разное

Вздутие живота не всегда бывает вызвано употреблением неправильной или некачественной пищи. Медики назвали причины дискомфортного состояния, сигнализирующих о серьезных проблемах в организме.
Болезненные ощущения в области живота не всегда указывают на наличие каких-либо заболеваний желудочно-кишечного тракта. Сердечная недостаточность может сопровождаться вздутием из-за накопления в брюшной полости жидкости. Опасность сердечной недостаточности в том, что она способна привести к летальному исходу. Среди других симптомов нарушения, вызванного неспособностью миокарда качать кровь, одышка, усталость, опухание ног и лодыжек.

При циррозе печени ощущение вздутия также возникает по причине скопления жидкости. От цирроза печени страдают не только любители спиртного, причиной заболевания могут быть гепатоз, вирусный гепатит или наследственность. Патологический процесс может возникать у людей с избыточным весом, любителей жареной и жирной пищи, а также тех, кто “сидит” на БАДах, протеинах, сильнодействующих препаратах.

Причиной вздутия нередко является целиакия, характеризующаяся неспособностью кишечника усваивать глютен. Это состояние может стать причиной нарушений пищеварения и привести к ослаблению иммунитета. О наличии целиакии свидетельствуют усталость, боль в животе, диарея, появляющиеся после потребления глютеносодержащих продуктов.

У людей, страдающих от синдрома раздраженного кишечника часто появляется вздутие живота. Неприятное ощущение усиливается в вечернее время. Медики назвали еще одну опасную проблему, признаком которой может быть вздутие. Речь идет о раковых заболеваниях – раке желудка, яичников или кишечника. Если неприятное ощущение раздутости живота не прекращается слишком долго, следует обязательно посетить врача и провести обследование.



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