Резко вырос спрос на железнодорожные билеты в Крым

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10.06.2020, 20:30, Новости дня

После объявления об открытии туристического сезона в Крыму с 1 июля спрос на железнодорожные билеты на полуостров резко вырос, информирует Минтранс.

Кроме того, принято решение начать движение поездов «Таврия» по новым направлениям в дополнение к существующим маршрутам, передает РИА «Новости».

«Летом текущего года составы «Таврия» свяжут Симферополь с Кисловодском и Екатеринбургом. Кроме того, они пойдут из Санкт-Петербурга в Евпаторию и обратно. Продажи билетов на эти маршруты откроются до конца дня 11 июня», – информирует Минтранс.

Накануне глава республики Сергей Аксенов сообщил, что власти Крыма отменяют обязательную двухнедельную обсервацию для приезжих из других российских регионов с 15 июня. Также отменяется режим самоизоляции.

Кроме того, Аксенов объявил об открытии туристического сезона на полуострове с 1 июля.



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