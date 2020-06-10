Адвокат Добровинский сказал, чем его «подкупила» семья погибшего в ДТП с Ефремовым

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10.06.2020, 20:30, Новости дня

Адвокат Александр Добровинский объяснил, почему решил помочь семье Сергея Захарова, погибшего в результате ДТП с Михаилом Ефремовым.

«Меня подкупила эта семья, сказав, что если Ефремов будет предлагать деньги, то уже поздно, и они не хотят никаких денег получать от семьи Ефремова и его близких. С другой стороны, думаю, что в деле будет гражданский иск (о моральном ущербе, расходах на погребение и т.д. – прим. ВЗГЛЯД). По крайней мере, я буду им так советовать», – сказал Добровинский радиостанции «Говорит Москва».

Он также пояснил, почему отказался защищать Ефремова в суде.

«Каждый имеет право на защиту, каждый имеет право выбрать того адвоката, которого хочет, но каждый адвокат, по крайней мере я, имеет право отказаться от дела. Я же не говорю, что его [Ефремова] никто не должен защищать. Пусть его защищают другие адвокаты, ради бога, я не хочу. Исходя из каких-то принципов, которые я вижу в зеркале каждое утро, когда я бреюсь. Кроме того, есть один очень серьёзный момент: я знаю, как выиграть этот процесс со стороны Ефремова, поэтому я не хочу выигрывать, поэтому я не взялся. Я знаю, как выигрывают такие процессы, поэтому я не взялся. Если б я взялся, я должен был бы довести его до конца. Я же не могу подвести своего доверителя и клиента, для меня был выбор довольно серьезный», – добавил Добровинский.

В понедельник вечером Ефремов в нетрезвом виде за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу в центре Москвы и врезался в автофургон Lada. Водитель погиб, возбуждено дело. Ефремов отправлен под домашний арест.

Супруга Захарова потребовала самого сурового наказания для артиста, резко отреагировав на сведения о готовности артиста оказать помощь семье погибшего. При этом адвокаты звезд отказались защищать Ефремова.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала об аварии и ее возможных последствиях для актера.



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