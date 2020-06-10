 

“Не надо тешить себя иллюзиями”: Блогер Наталья Краснова показала татуированное тело

10.06.2020, 20:30, Разное

Популярная YouTube-блогер и актриса Наталья Краснова разместила на своей странице в Instagram видеоролик, в котором похвасталась перед подписчиками своей татуировкой. По мнению знаменитости, она опровергла теорию обывателей, не признающих красоту тату у женщин “за 40”.
В кадрах своего ролика, выложенного в микроблоге, артистка комического жанра продемонстрировала импровизированный зажигательный танец перед видеокамерой, во время которого показательно выставляла на показ татуировку большого размера на левой руке. Стоит отметить, что простых пластичных движений красавице было мало – и в концовке “танца” она игриво показала воображаемым оппонентам “фак”. Оригинальное видео блогер адресовала тем, кто утверждал ей, что “татуированное тело в старости будет не огонь”. Превосходство своей теории об “огненности” татуировок Наталья Краснова решила доказать математическим способом “от противного”: “Ну, я вам вот что скажу: старческое тело без татуировок точно такой же не огонь”. Завершая свою победную тираду, красотка порекомендовала недоброжелателям не тешить себя иллюзиями.

Большинство фолловеров поддержали хозяйку аккаунта в её мнении о красоте татуировок у женщин в возрасте 40+. Многие поклонники также не удержались от соблазна похвалить в очередной раз красоту любимицы: “Краснова, ты классная”, “Круто выглядите”, “Обожаю”. Примечательно, что данное видео просмотрели боле 1,4 миллионов посетителей страницы актрисы.



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