 

Мнение: Куда делся Яшин?

10.06.2020, 20:25, Разное

Праздный вопрос, из чисто детского любопытства: вдруг подумал, что давно ничего не слышу про такого “видного деятеля оппозиции”, как Яшин (Сергей Илья, кажется). Стал вспоминать – да уже больше полугода, пожалуй, не слышу. Или даже год. Он ведь одно время считался чуть ли не “правой рукой Навального”. Потом стал, выиграв муниципальные выборы, главой муниципального округа… Навальный его в 2018 году выдвигал вместо себя баллотироваться в мэры Москвы… Но его тогда не зарегистрировали – и вот с тех пор он пропал.

Где он? Раньше ведь постоянно искал поводы и где-то “светился”. И тут вдруг всё – исчез, как и не было. Где Яшин? Может, он перешел на сторону ЗЛА?!!

Не может быть. Мне вот тут говорят – “да вы просто им не интересуетесь”. Верно. Но речь как раз о том, что я и раньше им не интересовался – но всегда о нем что-то слышал. А теперь не интересуюсь – и не слышу! Что странно, согласитесь.

Источник: Размышления вольного социолога



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