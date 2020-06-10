Мнение: Куда делся Яшин?

10.06.2020, 20:25, Разное

Праздный вопрос, из чисто детского любопытства: вдруг подумал, что давно ничего не слышу про такого “видного деятеля оппозиции”, как Яшин (Сергей Илья, кажется). Стал вспоминать – да уже больше полугода, пожалуй, не слышу. Или даже год. Он ведь одно время считался чуть ли не “правой рукой Навального”. Потом стал, выиграв муниципальные выборы, главой муниципального округа… Навальный его в 2018 году выдвигал вместо себя баллотироваться в мэры Москвы… Но его тогда не зарегистрировали – и вот с тех пор он пропал.

Где он? Раньше ведь постоянно искал поводы и где-то “светился”. И тут вдруг всё – исчез, как и не было. Где Яшин? Может, он перешел на сторону ЗЛА?!!

Не может быть. Мне вот тут говорят – “да вы просто им не интересуетесь”. Верно. Но речь как раз о том, что я и раньше им не интересовался – но всегда о нем что-то слышал. А теперь не интересуюсь – и не слышу! Что странно, согласитесь.