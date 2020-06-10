Археологами была составлена карта древнеримского города

10.06.2020, 20:18, Новости дня

Командой археологов была впервые составлена карта древнеримского города. Его планировку специалистам удалось изучить без раскопок, а только с помощью данных радаров.

По словам ученых, их открытие в будущем может помочь в изучении более крупных городов. Эксперты утверждают, что до сих пор им было мало что известно о повседневной жизни в древнеримских городах. Именно радары дают специалистам возможность разгадать эту загадку.

Данная методика была использована учеными с целью составления первой карты древнеримского города Фалерии-Нови. Этот город является небольшим огороженным поселением, которое просуществовало до VIII века н. э. Во время исследования обнаружилось, что в южной части города был расположен публичный бассейн, а также существовала сложная система подземных трубопроводов.