 

Археологами была составлена карта древнеримского города

10.06.2020, 20:18, Новости дня

Командой археологов была впервые составлена карта древнеримского города. Его планировку специалистам удалось изучить без раскопок, а только с помощью данных радаров.

По словам ученых, их открытие в будущем может помочь в изучении более крупных городов. Эксперты утверждают, что до сих пор им было мало что известно о повседневной жизни в древнеримских городах. Именно радары дают специалистам возможность разгадать эту загадку.

Данная методика была использована учеными с целью составления первой карты древнеримского города Фалерии-Нови. Этот город является небольшим огороженным поселением, которое просуществовало до VIII века н. э. Во время исследования обнаружилось, что в южной части города был расположен публичный бассейн, а также существовала сложная система подземных трубопроводов.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.05 / За сутки в Киеве выявили 56 новых случаев COVID-19

05.06 / В Петербурге возобновили работу непродовольственных магазинов

08.05 / Вывозной рейс с россиянами из Израиля приземлился в Екатеринбурге

28.05 / Заболевший коронавирусом глава Тувы захотел лечиться амбулаторно

30.05 / Автоновости: Ford воскресит возродит вариацию Mustang

30.05 / Суд арестовал уже шесть участников перестрелки в Броварах

28.05 / На Донбассе от остановки сердца умер командир танковой бригады

20.04 / Минкультуры разработало меры поддержки федеральных учреждений

14.04 / Некоторые страны продлевают меры по сдерживанию коронавируса

03.06 / Афроамериканка стала мэром Фергюсона, где в 2014 году прошли беспорядки

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска