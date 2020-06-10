Экономика: США ведут психическую атаку на газовое лидерство России

10.06.2020, 20:16, Новости дня

Безрадостные для РФ прогнозы дает Международное энергетическое агентство (МЭА) – по крайней мере в части. которая касается важнейшего для РФ рынка газа. МЭА утверждает, что наша страна потеряет лидерство по поставкам этого сырья, а ее место займет США. В какой степени можно доверять этим прогнозам – и почему сами подобные заявления являются попыткой давления на Россию?

Мировой рынок газа в этом году столкнется с максимальным падением спроса на газ за всю свою историю, говорится в обзоре Gas 2020, подготовленном Международным энергетическим агентством (МЭА). Рынок упадет на 4% или на 150 млрд кубометров. Даже в 2009 году, когда спрос на газ также сильно упал, снижение было лишь на 2%.

Впрочем, эксперты МЭА надеются, что кризис будет недолгим и восстановление рынка газа начнется уже в 2021 году. Темпы восстановления спроса будут зависеть от того, как быстро будет восстанавливаться мировая экономика, будет ли вторая волна коронавируса и т.п. Но самое интересное содержится в другом утверждении аналитиков: в МЭА считают, что по поставкам газа США в ближайшие пять лет выйдут в мировые лидеры, подвинув Россию.

Российские аналитики скептически относятся к подобным прогнозам.

Во-первых, эксперты МЭА – это сообщество потребителей нефти и газа, и их прогнозы традиционно благоволят потребителям, говорит старший научный сотрудник Финансового университета при правительстве РФ и ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович. Во-вторых, мнение МЭА, как правило, противоположно мнению ОПЕК+. Собственно, МЭА было создано после энергетического кризиса 1973 года в противовес ОПЕК. Хоть это и международное агентство, но его бенефициаром являются США. В итоге в их прогнозах США все чаще попадают в мировые лидеры и по поставкам нефти, и по поставкам газа.

Однако эксперты МЭА уже демонстрировали неточность своих прогнозов. Например, 2016 году западные эксперты заподозрили агентство в манипулировании данными, о чем писал WSJ. В статистике МЭА закралась «ошибка». Агентство заявило о превышении объема добычи нефти над спросом на 1,9 млн баррелей в сутки в 2015 году. Половину этой нефти нашли в нефтехранилищах, в танкерах и трубопроводах. Но куда девалась вторая половина «лишней» нефти? Наиболее вероятное объяснение, что этих «пропавших» баррелей просто не существует, только разве что на бумаге аналитиков МАЭ, сообщил тогда аналитик по нефтяному сектору инвестбанка Standard Chartered Пол Хорснелл.

Вот и на этот раз эксперты МЭА явно выдают желаемое за действительное. Российские отраслевые эксперты уверены: США не смогут за пять ближайших лет обогнать Россию по объемам экспорта газа. РФ сохранит свое лидерство, несмотря на все сложности, с которыми столкнулись производители газа по всему миру.

«США уже сейчас крупнейший газовый игрок в мире, который много газа и производит, и потребляет. Но по экспорту РФ впереди.

Есть большие сомнения, что США способны к 2025 году перегнать Россию. Трубопроводный экспорт из США все-таки не планируется, они делают ставку на экспорт СПГ.

Если цены на СПГ вырастут, то доля присутствия американского СПГ в мире может увеличиться. Особенно за счет реализации договоренностей с Китаем в рамках торгового перемирия о закупке американских углеводородов на более чем 52 млрд долларов. Но даже в этом случае Америка на газовом рынке будет среди догоняющих Россию», – говорит Митрахович.

«Российский экспорт трубопроводного газа к 2025 году вырастет до 260-270 млрд кубометров за счет выхода на полную мощность газопровода «Сила Сибири» в Китай и роста экспорта на европейский рынок. Спрос на импортный газ в Европе продолжит расти на фоне сокращения собственной добычи, постепенного закрытия угольной электрогенерации и сокращения мощностей АЭС», – прогнозирует Василий Танурков, директор группы корпоративных рейтингов АКРА.

В МЭА занижают и ожидания по экспорту российской СПГ – всего 38 млрд кубометров. Хотя к 2025 году экспорт российского СПГ вырастет до 70-80 млрд кубометров, считает Танурков. В итоге общий экспорт российского газа в 2025 году составит 330-350 млрд кубометров, полагает эксперт. США до таких уровней явно не дотягивают. «Реалистичная оценка экспорта газа из США в 2025 году составляет 230-250 млрд кубометров», – считает Танурков.

«Сейчас история с экспортом американского СПГ является экономически неэффективной. Стоимость сжижения газа в Америке оказалась выше, чем стоимость газа на европейских биржах, и это прямой путь к разорению. Люди, вложившие деньги, просто ждут, работая в минус, когда ситуация изменится», – говорит Митрахович.

На рынке газа идет ценовая война на выживание. Однако у РФ есть ряд преимуществ перед конкурентами. Во-первых, это низкая себестоимость добычи газа. Во-вторых, российский газ идет к покупателям преимущественно по трубам, а это самый дешевый способ доставки. «С другой стороны, наши конкуренты – это компании с огромными деньгами, которые они готовы тратить в ожидании улучшения ситуации на рынке. Например, компания Shell стала акционером в австралийских СПГ-проектах», – говорит Митрахович.

Если говорить только об экспорте СПГ, то в этой нише США действительно могут потеснить конкурентов. Только сначала Австралию, а потом уже Катар, считает Танурков. «Помешать этому мог бы только очень длительный период низких цен на нефть и газ, который привел бы к существенному пересмотру планов развития СПГ и долгосрочному сокращению добычи нефти и газа в США», – поясняет эксперт.

Очередной доклад МЭА показывает, что мнение МЭА нельзя принимать за чистую монету. «Мы же живем в мире «гиперкоммуникации», когда главным становится запустить и обсудить тему в нужном ключе. МЭА выпускает прогноз, его разносят агентства, потом подхватывает американская деловая пресса, Twitter Трампа и блогеры. И хотя еще ничего, на самом деле, не произошло с точки зрения производства и потребления, но уже все уверены, что нефть, например, будет скоро не нужна или лидером на газовом рынке будут США», – говорит Митрахович. «Кто контролирует медийные площадки, тот во многом контролирует общественное мнение, а оно в свою очереди влияет на компании и на цены», – добавляет эксперт ФНЭБ.

Поэтому России, конечно, было хорошо создать площадку для презентации собственной экспертизы мирового рынка энергоресурсов и обсуждения. «У нас нет альтернативы, в этом плане РФ по мировой статистике полностью зависит от прогнозов МЭА или Энергетической информации США. Однако нам следует не только слушать чужую точку зрения, но и самим анализировать», – заключает Митрахович.

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