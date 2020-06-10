Пробки в Москве впервые с начала вспышки коронавируса достигли 9 баллов

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10.06.2020, 20:16, Новости дня

Загруженность дорог Москвы вечером в среду в первый раз с момента введения в конце марта режима самоизоляции достигла 9 баллов, следует из данных сервиса «Яндекс.Пробки».

Движение затруднено почти по всей длине Садового кольца и Третьего транспортного кольца, по Москворецкой, Кремлевской, Котельнической, Софийской, Дербеневской и другим набережным, передает ТАСС.

При этом скорость автомобильного потока снижена на Большом Каменном мосту, Большом Устьинском мосту, Большом Москворецком мосту, Тверской и Моховой улицах, Новом Арбате, улицах Большая Лубянка и Сретенка, проспекте Мира, Ленинградском и Волоколамском проспектах, нескольких других вылетных магистралях, на западе, юго-западе, востоке и юго-востоке МКАД.

По данным Центра организации дорожного движения, 9 июня на дорогах в городе было зафиксировано около 2,9 млн автомобилей, что стало самым большим количеством с момента введения ограничений из-за коронавируса с конца марта.

5 июня в Москву вернулись 7-балльные пробки. Движение было затруднено на Садовом и Третьем транспортном кольцах, на Москворецкой, Кремлевской, Котельнической и других набережных.

Напомним, в столице отменены режим самоизоляции, пропускной режим и график прогулок. Власти Москвы объяснили, что такое решение принято в связи с хорошей динамикой.

Мэр столицы Сергей Собянин сообщал, что плановый переход из режима самоизоляции в Москве к нормальной жизни займет почти два с половиной месяца.



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