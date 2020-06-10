Невролог сообщил о наплыве пациентов с «психогенной лихорадкой» на фоне пандемии

10.06.2020, 20:16, Разное



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По словам Тургунхужаева, врачи медицинских центров отмечают наплыв пациентов, которые жалуются на повышенную температуру до 37,4 к вечеру. В основном это люди среднего возраста, которые ничем не болели, либо перенесли COVID-19 с «чистой» КТ легких и анализами, не выявивших системного воспаления. По мнению врача, это состояние может быть вызвано феноменом психогенной лихорадки, который подробно описал Такаказу Ока (Takakazu Oka), японский специалист по психосоматическим состояниям.

Речь идет о гипертермической реакции организма на психический стресс, которое чаще всего не сопровождается психическими расстройствами и не зависит от сознания пациента. В редких случаях температура может достигать 41 градуса, но в основном психогенная гипертермия характеризуется температурой 37-38 в течение недель, месяцев, в редких случаев – нескольких лет, после острой травмирующей ситуации, при этом без существенной реакции на жаропонижающие препараты.

В своей работе Таказу Ока выделяет два принципиальных механизма образования повышенной температуры: вызванный инфекцией и не вызванный инфекцией, информирует Тургунхужаев.

«С первым все ясно. Есть инфекция, либо ее системное отображение в показателях крови, ищите, лечите. Со вторым не очень все ясно, особенно если у пациента нет ни клинических ни гормональных причин для гипертермии. И если опустить весь диагностический поиск, который может быть применен к пациенту, то стоит помнить про еще одно состояние, которое может вызывать подъем температуры. Психогенная, стресс-индуцированная, функциональная гипертермия, является частой причиной лихорадки неясной причины в ситуации, когда нет данных за системную воспалительную реакцию», – информирует Ойбек Тургунхужаев.

Лечение этого состояния заключается в назначении правильной противотревожной либо антидепрессивной терапии, либо выявления психологических триггеров, которые следует исключить из избегать.

Тургунхужаев подчеркнул, что психогенная лихорадка была описана учеными примерно учеными, причем тоже на фоне пандемии.

«Многие из нас уже переживали такое состояние. Например, во время сессии, либо во время разговора об очень дискомфортном и стрессовом событии в вашей жизни, будучи на нелюбимой работе, – сообщил врач.

Он посоветовал своим коллегам открыто обсуждать с пациентами вероятность возникновения у них функциональной гипертермии на фоне стресса, показывать им научные статьи и при необходимости направлять к психотерапевту либо психиатру.