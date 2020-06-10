 

Фаучи: пандемия коронавируса еще не закончилась

10.06.2020, 20:15, Новости дня

Главный эпидемиолог США назвал COVID-19 своим «худшим кошмаром», отметив удивительно быструю скорость распространения заболевания по миру.

Как пишет газета New York Times в материале о выступлении Фаучи перед руководством биотехнических компаний, эксперт предупредил, что пандемия еще не закончилась, хотя в США и многих странах Европы начали смягчать ограничения.

Фаучи отметил, что его удивило, насколько быстро новый коронавирус распространился по миру после того, как появился в Китае в декабре. В случае большинства заразных болезней до начала пандемии уходит от полугода до года, а в случае нового коронавируса это произошло за месяц.

Тем временем эпидемиолог ВОЗ Мария Ван Керкхове во вторник постаралась внести ясность по поводу своих слов о передаче болезни от бессимптомных носителей.

В понедельник она отметила, что, судя по всему, бессимптомные носители редко передают болезнь дальше. Это противоречит выводам других ученых, которые говорят о большом количестве сведений, указывающих на возможность передачи заболевания при контакте с теми, у кого нет симптомов.

Во вторник она скорректировала свои слова, сказав журналистам, что бессимптомная передача – «очень сложный вопрос», и многое пока неизвестно.

«На самом деле у нас пока нет ответа», – отметила она, добавив, что ее прошлый комментарий был основан на результате нескольких исследований.

Исполнительный директор Программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения доктор Майкл Райан отметил, что «и люди с симптомами, и бессимптомные носители являются частью цикла распространения заболевания», однако пока неясно, какая доля случаев приходится на каждую из этих групп.

  • Служба новостей «Голоса Америки»

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