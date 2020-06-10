Американские политологи о предстоящих президентских выборах

10.06.2020, 20:15, Новости дня

Хотя бывший вице-президент Джо Байден официально еще не получил номинацию от Демократической партии, американские политологи считают, что именно он будет сражаться с действующим президентом Дональдом Трампом за Овальный кабинет на всеобщих президентских выборах в ноябре.

Роберт Шапиро (Robert Shapiro), профессор политологии и международных и общественных отношений в Колумбийском университете в Нью-Йорке, отмечает, что обоим кандидатам есть что предложить своим избирателям.

«Среди преимуществ Дональда Трампа необходимо отметить его сильную избирательную базу, которая по большей части будет поддерживать его независимо от того, что он делает. Тот факт, что он сдержал свои обещания, означает, что он собирается это делать и впредь. Он провел налоговую реформу, провел дерегулирование бизнеса, назначил ряд консервативных судей. Байден, в свою очередь, чрезвычайно популярен среди тех избирателей, голоса которых были решающими на промежуточных выборах. Он очень популярен среди афроамериканских избирателей. Ключевым вопросом для него на данный момент является работа полиции. Если он сможет дать на него правильный ответ, то это позволит ему заручиться поддержкой и среди некоторых республиканцев», – рассказал политолог.

Роберт Шапиро добавляет, что есть ряд факторов, работающих как против действующего президента, так и против его потенциального соперника.

Для Дональда Трампа болезненным вопросом остается состояние экономики – уровень безработицы составляет свыше 13%; продолжаются массовые демонстрации против полицейского насилия.

Джо Байден, в свою очередь, является менее харизматичным лидером по сравнению с Трампом.

«Большим вопросом остается, смогут ли демократы взять контроль над Сенатом. Текущая ситуация дала импульс, по крайней мере, на данный момент, в этом направлении. Конечно, до выборов еще много времени. Республиканцы воспринимаются как партия, которая поддерживает полицию. Это то, что сработает в пользу Трампа и республиканцев в любом случае. Единственная надежда демократов в том, что Байден в прошлом имел хорошую репутацию у этой группы избирателей. Хотя, вряд ли голоса полицейских будут иметь решающее значение», – считает Шапиро.

Профессор Университета Далласа Гладден Пеппин (Gladden Pappin) отмечает, что в начале года преимущество было на стороне действующего президента. По словам Пеппина, экономика была в довольно хорошей форме, а Демократическая партия не могла определить вектор своего движения. В последнее время ситуация существенно изменилась.

«Избирательная кампания только начинается в том смысле, что партийные съезды пройдут позже. До выборов еще пять месяцев. Большинство колеблющихся штатов, которые определяют выборы, в настоящее время склоняется в пользу Байдена, а не Трампа. Но впереди еще долгий путь. Президент Трамп находится в деликатной ситуации, реагируя на ситуацию на улицах, когда он занимает выжидательную позицию и ничего не предпринимает. В этом случае он выглядит слабым для своей избирательной базы. С другой стороны, если он реагирует на протесты агрессивно, то рискует выглядеть слишком жестким и может потерять часть нарратива, как президент, который приносит стабильность. На данный момент Трамп в основном продолжает выступать с речами и комментариями, и писать твиты», – отметил профессор.

Гладден Пеппин считает, что демократам не удастся установить контроль над Сенатом.

«Я думаю, что он остается под контролем Республиканской партии. Избиратели в колеблющихся штатах – Мичигане, Пенсильвании, Миннесоте, Огайо, Флориде, хорошие люди. Они не любят расизм. Они, безусловно, негативно отреагируют на любую ассоциацию с ними в этом отношении. Но с другой стороны, им также нравится порядок и стабильность», – полагает эксперт.

Профессор Пеппин отмечает: как именно нынешняя ситуация отразиться на голосовании в ноябре, можно будет сказать, когда кандидаты на пост президента начнут активные дебаты.