В гостях у Софии Вергары и Джо Манганьелло: экскурсия по новому особняку пары за 26 миллионов долларов

10.06.2020, 20:10, Разное

Новое место жительства звезды сериала “Американская семейка” Софии Вергары и ее супруга, актера из фильма “Супер Майк” Джо Манганьелло, расположено в Беверли Парк – пристанище богатых и знаменитых, которое находится аккурат над знаменитым районом Беверли-Хиллз. Сумму за особняк в тосканском стиле они заплатили немалую – 26 миллионов долларов. Впрочем, Софии и Джо удалось уговорить предыдущую хозяйку – миллиардершу Диану Чен – снизить цену на почти 4 миллиона долларов (изначально дом продавали за 30).

Кстати, о владельцах – приобретенный Софией и Джо особняк славится именно что историей. Здание было построено еще в 1999 году и с тех пор сменило немало владельцев. Лишь за последние 6 лет этот дом перекупали 5 (!) раз. С 2002 по 2014 год его владельцем был игрок в бейсбол Барри Бондс, который внес в структуру дома первые серьезные изменения. Затем он продал его за 22 миллиона долларов безымянному российскому бизнесмену. Но три года спустя этот итальянский оазис снова оказался на рынке недвижимости – уже с ценником в 26,5 миллионов. На эту цену согласилась зажиточная пара с материкового Китая, но два года спустя они передумали – и перепродали здание Диане Чен, которая и заключила сделку уже с Вергарой и Манганьелло.

Дом Софии Вергары и Джо Манганьелло

Такую высокую сумму в 26 миллионов голливудская пара платит не только за богатую историю, но и огромное пространство: общая площадь всего участка составляет почти 1600 квадратных метров. В самом доме есть 6 спален, целых 10 ванных комнат, свой тренажерный зал и домашний кинотеатр. На улице стоит двухэтажный гостевой домик, расположен большой сад, баскетбольная площадка, а также само собой разумеющейся в таких случаях бассейн.

К сожалению, часть фото внутреннего убранства дома показывают лишь обстановку прошлых лет, которая соответствовала вкусам прошлых владельцев. София и Джо, которые владеют еще одним домом в тосканском стиле, расположенном ниже на холме в Беверли Хиллз, наверняка затеют в новом жилище капитальный ремонт. Остается надеяться, что пара вскоре поделится снимками преобразившегося дома со своими подписчиками – а также, что супруги продержатся в этих стенах дольше предыдущих владельцев.