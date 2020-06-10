Приглашенный редактор Зара о воспитании детей и их взрослении

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10.06.2020, 20:10, Разное

В последнее время я стала чаще задумываться, а правильно ли воспитываю своих детей. Какой пример необходимо дать сыновьям, чтобы вырастить их достойными, порядочными, а главное счастливыми людьми? Самоизоляция позволила родителям провести со своим чадом большое количество времени. Нам удалось обратить внимание на черты характера и качества, нуждающиеся в изменении, и, наоборот, открыть новые, сильные стороны, которые стоит развивать.

Незадолго до карантина мои мальчики вступили в тот возраст, когда дети начинают проявлять самостоятельность. Казалось, они немного отдалились. Им с трудом скажешь, что надеть, съесть, чем заняться. Все ярче и отчетливее проявляется свое мнение. Плюс разница в два года, и каждый хочет показать свой “авторитет”. Но оказавшись на два месяца в замкнутом пространстве, мы научились о многом говорить, слушать и – когда нужно – молчать. Это оставило сильный отпечаток на мои мысли и переживания. Словно я пересмотрела то, в чем ранее была так уверена.

В течение этого периода я стала для них настоящим другом, старшим товарищем, которого они слушают, уважают и доверяют свои секреты, тайны. У нас есть добрая традиция – два раза в день чайная пауза. Мы собираемся за общим столом, пьем чай с чем-нибудь вкусным, и мальчики делятся своими мечтами, планами и интересными идеями. Например, Максим решил написать книгу на английском языке о своих любимых сказочных героях. Данечка вместе со мной увлекся кулинарией. Каждый день приносит какие-то новые рецепты.

Мне всегда хотелось, чтобы у моих мальчишек был стержень и сильный характер. При этом я вижу, что воспитала их людьми тонкими, свободными, откликающимися и умеющими сочувствовать. Как маме, мне бы хотелось, чтобы все эти качества они и сохранили в себе – характер и доброе сердце. Поэтому так важно никогда не ругать детей за оценки, которые не всегда являются объективным показателем уровня подготовки. Я научилась не сравнивать сыновей с одноклассниками или друзьями. Это понижает их самооценку, мешает проявлять свои личные и уникальные качества.

Я счастлива видеть их непосредственность, внутреннюю свободу, отсутствие каких-либо барьеров и страхов. Как они ценят, когда я даю им понять, что доверяю маленькие дела по дому, прислушиваюсь к их советам. Доверяя и веря в своих детей, мы побуждаем их к поступкам, которыми обязательно будем гордиться.



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