 

Медики назвали продукты, которые не нужно есть на пустой желудок

10.06.2020, 20:09, Разное

Медики рекомендуют избирательно подходить к завтраку, чтобы не возникло несварение или боль в желудке от беспорядочного употребления пищи. Специалисты назвали продукты, которые не рекомендуют употреблять натощак.
Медики не советуют завтракать цитрусовыми, поскольку они могут вызвать аллергию и гастрит. Бананы, употребленные на пустой желудок, способны привести к нарушению баланса магния и калия в организме, от которого зависит функционирование сердечно-сосудистой системы. В сырых овощах присутствуют кислоты, раздражающие слизистую желудка. Специалисты также не рекомендуют завтракать йогуртом, поскольку утром он не принесет организму никакой пользы, лучше употребить его на первый перекус или на ужин. Сладкий картофель может стать причиной тяжести в желудке и вздутия. Также не стоит употреблять холодные напитки, оптимально пить чуть теплую жидкость, способствующую «разогреву» желудочно-кишечного тракта перед завтраком.

Из-за большого количества сахара, попавшего в желудок с утра, поджелудочная железа работает в усиленном режиме. Недостаточное количество выработанного инсулина приводит к повышению сахара в крови и развитию сахарного диабета. Также не следует увлекаться быстрыми завтраками из сладких хлопьев, бутербродами с колбасой, красным мясом и кофе.



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