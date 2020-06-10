 

“Я такое не решаю!”: Ксения Бородина отказалась поддержать Сашу Спилберг

10.06.2020, 20:09, Разное

Популярная ведущая реалити-шоу “Дом-2” Ксения Бородина разместила в разделе Stories своего микроблога Instagram публикацию, в которой весьма туманно высказалась в адрес новой соведущей Саши Спилберг. Знаменитость, по сути, отказалась защищать “новичка” от нападок хейтеров.
Известная блогер Саша Спилберг недавно решила попробовать себя в новом амплуа, став соведущей опытных Ксении Бородиной и Ольги Орловой в телепрограмме “Дом-2”, однако уже после первых эфиров снискала себе не весьма высокую славу. Во всяком случае, именно так заявила Бородина в своем аккаунте в соцсети, разместив соответствующую публикацию. Так, она упомянула о большом количестве обращений от фолловеров в её Директ с просьбами “убрать молодую девочку с роли ведущей”, очевидно, имея в виду Спилберг. По словам подписчиков, “новенькая” ведет свою часть программы неинтересно, играет “наиграно и лживо”. Дошло даже до того, что кое-кто из-за такой манеры ведения не пожелал досмотреть очередной выпуск любимого шоу до окончания. По ответу Ксении Бородиной сложно было понять, насколько она симпатизирует новой коллеге, однако бывалая ведущая попросту абстрагировалась от ситуации: “Поймите меня правильно, я такое не решаю!”.

Примечательно, что невысокую оценку дебюту Саши Спилберг дал и другой знаменитый шоумен и экс-участник “Дом-2” Рустам Солнцев. По мнению инста-блогера, высказанному им в интервью интернет-изданию Teleprogramma.pro, при всем своем приличии и “хорошести” новая ведущая явно не дотягивает до уровня Орловой и Бородиной. “Она вообще не понимает, куда она пришла”, – иронично заметил Солнцев. С другой стороны, нелестно высказался он и о поступке автора вышеупомянутой Instagram-публикации, назвав её Stories проявлением “малодушия по-бабьи”.

Впрочем, стоит отметить, что все “страсти” по поводу непрофессионализма могут оказаться довольно бесполезными. Дело в том, что, по информации ТНТ, Саша Спилберг появилась в “Дом-2” как временная ведущая – на два эфира, вышедших 8 и 9 июня.



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