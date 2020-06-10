Компания ADATA презентовала игровую мышь XPG Primer с оптическим датчиком Pixart PMW3360

10.06.2020, 20:09, Разное

Тайваньская компания ADATA официально презентовала проводную геймерскую мышь под названием XPG Primer с оптическим датчиком Pixart PMW3360, способным поддерживать шесть предустановленных режимов с точностью 400 до 12000 DPI. Манипулятор оснащен цветной RGB-подсветкой и поддерживает эффекты: дыхание, волна, статический свет.

Первые образцы мыши, созданной для профессиональных киберспортсменов, были представлены производителем в рамках январской выставки CES 2020. ADATA XPG Primer весит около 98 граммов, а ее габариты составляют 126 × 65,6 × 37,9 мм. Среди преимуществ новинки: Pixart PMW3360, поддержка частоты опроса от 240 до 1000 Гц, наличие переключателей Omron, которые рассчитаны на 20 миллионов срабатываний, а также ускорение до 50G.

Устройство отличается эргономичным дизайном и наличием специальных текстурированных вставок по бокам, повышающих комфорт и препятствующих скольжению во время использования XPG Primer. Сведений о предположительной стоимости продукта разработчик пока не раскрывал.