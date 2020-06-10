Российский ученый оценил версию об искусственном происхождении коронавируса

10.06.2020, 20:08, Новости дня

Обсуждение вопроса об искусственном происхождении вируса COVID-19 не имеет смысла, так как нельзя отследить ряд процессов, которые могут подтвердить ту или иную точку зрения, сообщил директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний им. Е. И. Марциновского Александр Лукашев.

По словам ученого, произошедшее в 2019 году проникновение очередного коронавируса в человеческую популяцию – это всего лишь повторение того регулярного процесса, который уже много раз происходил до этого, передает ТАСС.

«Я думаю, что обсуждение этого вопроса смысла не имеет, потому что большая часть сценариев в принципе недоказуема», – отметил Лукашев.

Он также пояснил, что есть работы, которые в принципе возможны, но неотслеживаемы. Например, размножение природного варианта вируса в лаборатории, либо адаптация или модификация неизвестного природного вируса, либо искусственно сделанная химера неизвестных ранее природных вирусов.

«Результаты экспериментов отследить на молекулярном уровне невозможно. Поэтому, когда нам говорят, что вирус был точно создан или точно не был создан – думаю, что правильный ответ – во-первых, это неотслеживаемо. Во-вторых, когда говорят, можно или нельзя придумать такой вирус – придумать сейчас технология не позволяет. А вот адаптировать – это, в принципе, реально», – подытожил ученый.

Ранее глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков выразил сомнение в том, что коронавирус имеет естественное происхождение, и предположил, что определенные силы пытаются скрыть правду о природе COVID-19.