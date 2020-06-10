Автомобиль въехал в группу людей в Мюнхене

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10.06.2020, 20:08, Новости дня

В Мюнхене неизвестные на легковом автомобиле въехали в группу людей, после чего избили их и скрылись, их разыскивает полиция.

«Мы разыскиваем автомобиль. По нашей оценке, сейчас опасности нет», – цитирует ТАСС сообщение правоохранительных органов города в Twitter.

Район происшествия оцеплен, в полиции предполагают «целенаправленную атаку».

По данным издания Bild, в нападении участвовали шесть человек из числа членов известной рокерской группировки «Ангелы ада» (Hells Angels). Минимум один из них атаковал людей ножом. При инциденте пострадали три человека.

Ранее власти округа Энрико (штат Виргиния, США) задержали главаря праворадикальной организации «Ку-клукс-клан» за наезд на протестующих, ему предъявили обвинения.



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