На Урале и в Бурятии планируют провести лотереи во время голосования по поправкам к Конституции

10.06.2020, 20:06, Новости дня

Власти Екатеринбурга задумались о проведении лотереи для избирателей во время голосования по поправкам к Конституции, пишет “Интерфакс” со ссылкой на мэра города Александра Высокинского.

Высокинский сообщил, что решение по розыгрышам и лотереям обсуждается, вопросы по технике и логике этих процессов будут решены в ближайшее время.

О розыгрыше призов во время голосования объявил и депутат парламента Бурятии от “Единой России” Михаил Гергенов. По его словам, планируется разыграть две квартиры в центре Улан-Удэ, четыре машины, трактора, 40 наименований бытовой техники, 300 миллионов рублей на благоустройство дворовых и общественных территорий.

Розыгрыш состоится в конце июня и начале июля. Гергенов не уточнил, являются ли эти деньги бюджетными.

Ранее провести викторину во время голосования по поправкам к Конституции решили в Красноярском крае. Там разыграют 10 однокомнатных квартир, 10 машин и 50 смартфонов. Бланки викторины будут выдавать в специальных пунктах возле участков для голосования. Организаторы указывают, что викторина направлена на то, чтобы “научиться использовать конституционно закрепленные права и возможности правовой защиты своих интересов, прав и свобод”.

Организатором этой викторины выступает Красноярское отделение Ассоциации юристов России, председатель которой Светлана Зылевич вместе с сенатором Андреем Клишасом презентовали поправки к Конституции в Общественной палате Красноярского края.

Голосование по поправкам к Конституции РФ пройдет 1 июля. В их числе “обнуление” сроков Владимира Путина (поправка позволит ему оставаться у власти до 2036 года), закрепление статуса русского языка как “языка государствообразующего народа”, определение брака как союза мужчины и женщины, запрет “фальсификации истории” и другие. Голосовать за поправки можно будет только пакетом: за или против всех.